Veinte años después de poner en marcha una banda que encontró su propio lugar entre el pop, el rock y la escena under bahiense, Sebastián Muzi decidió hacer algo a la altura de Los Galgos: entrevistarse a sí mismo. Sin intermediarios, con ironía, lucidez y bastante sentido del humor, el cantante repasa el origen del nombre, la relación de sus canciones con la ciudad, las particularidades de su universo lírico y esa particular manera de convivir con la fama sin padecerla. Una charla con un único entrevistado y, por supuesto, un solo entrevistador.

—¿Por qué Los Galgos?

—Por varias razones. La principal: su elegancia, esa impronta atlética que los caracteriza. Son perros de raza que, dadas sus virtudes —fundamentalmente, su velocidad— y por cuestiones cuanto menos polémicas, en ocasiones habitan la marginalidad.

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No tenemos Instagram. Egresamos de Facebook cuando las redes perdieron la inocencia, cambiaron de estatus y se convirtieron en un medio de comunicación, algo que entró en contradicción con nuestra Fama Secreta".

Así como hay galgos pitucos en un sillón de lujo, el destino de otros está signado por el sufrimiento y la explotación: perros de caza o de carreras (y, por ende, víctimas de abusos), todo por las cualidades que los hacen únicos en su especie.

Dicho esto, si trazamos un paralelo con los géneros musicales, ese doble estándar galgo los sitúa entre el perfume del pop y el ripio del rock, justamente los terrenos que habitamos en Los Galgos.

Terciopelo e intemperie.

Máquinas y distorsiones de guitarra; en nuestro caso, por elección y con un solo norte: siempre hacer una canción.

—Alguna vez alguien aseguró que Los Galgos forman parte del soundtrack de esta ciudad. ¿Es así?

—Sí, estoy de acuerdo. Hay canciones que, sin eufemismos, retratan lugares de nuestra ciudad. «Alem», nuestra primera canción, es el mejor ejemplo: está llena de referencias puntuales a la arteria principal e incluso predice algo que por entonces era incipiente y que, a la postre, se consolidó. Me refiero a la estrofa que reza: «casas hechas restaurante…».

«Caminata», por su parte, también es un paseo poético, moral y literal por la zona del Teatro Municipal.

Nuestra lírica y nuestra imagen creo que están más cerca, o tienen más que ver, con lo mainstream que con el indie: con la radio, con el hit, si querés".

—Hablando de sus letras, a veces incluyen juegos de palabras y hasta algún que otro oxímoron. ¿Por qué esa especie de ambigüedad?

—(Piensa…) Creo que, en buena hora, vivimos tiempos ambiguos, en el sentido de que no todo tiene que estar sujeto a límites estrictos. Supongo que esa evolución de época, sumada a ciertas dosis de ironía, se refleja en nuestra lírica.

Por ejemplo, «Fama Secreta» es nuestro trapo, algo que nos define, la síntesis que nos ubica donde queremos estar: nos encanta la fama, pero por suerte nunca la vamos a padecer. «Falso Cover» y «Galgo Mal» también tienen que ver con eso.

—Si bien son una banda con repertorio propio, en los shows suelen incluir covers. ¿La motivación está más centrada en homenajear a determinada banda o en hacerle un guiño al público?

—Ambas cosas. Siempre que elegimos hacer un cover es porque a todos nos gusta esa canción y, además, justamente, la sabemos todos. Cierra por todos lados: la banda disfruta tocarla y el público se suma a la interpretación.

—¿Los Galgos son indie?

—Mmm… No diría indie. Sí creo que somos under.

—¿Cómo se explica?

—Porque nuestra música, nuestra lírica y nuestra imagen creo que están más cerca, o tienen más que ver, con lo mainstream que con el indie: con la radio, con el hit, si querés. Y la paradoja, en todo caso, es que por lo general todo ocurre en escenarios o locaciones del under.

—¿Por qué no tienen Instagram?

—Porque egresamos de Facebook cuando las redes perdieron la inocencia, cambiaron de estatus y se convirtieron en un medio de comunicación, algo que entró en contradicción con nuestra Fama Secreta.

—¿No están en las redes?

—Sí, en Spotify están todos nuestros discos.

—¿Qué nos pueden adelantar del show del 20 de noviembre, en el que celebran los 20 años?

—Que va a ser un cumpleaños en vivo, literalmente; que estamos preparando algunas sorpresas, que va a haber invitados y que va a ser una fiesta. Vamos a festejar y brindar junto al público por todo este tiempo de música e interacción, gracias a las canciones, al rock y al pop.

—Bueno, ¡nos vemos este viernes! Gracias por esta entrevista.

—¡Gracias a vos, que sos yo!