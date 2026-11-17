El próximo domingo 22, Saldungaray vivirá una jornada diferente, en la que conjugará dos aspectos bien distintivos de la localidad: la música y el turismo.

En este marco, la población serrana llevará a cabo el lanzamiento de la temporada de verano 26/27 y también la Fiesta de la Música, en coincidencia con el Día de la Música, que justamente se celebra hoy. La entrada será libre y gratuita.

Así, desde el mediodía se llevarán a cabo varias actividades en el Fortín Pavón, donde habrá bandas musicales hasta bien entrada la noche, patios de comidas, artesanos y mucho más.

Todo el evento es organizado por la Asociación de Turismo Comunitario de Saldungaray, desde donde se indicó que la idea es "lanzar la temporada y festejar el Día de la Música, todo en uno".

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"Todo comenzará al mediodía, cuando recibiremos a la gente en el predio del Fortín Pavón, lugar histórico nacional, y una hora más tarde realizaremos el acto protocolar —contó a La Nueva. Sonia Farías, vicepresidenta de Atucos—. Luego será el momento de la presentación de los músicos".

Como novedad, en este Día de la Música por el escenario solo pasarán artistas locales, de Saldungaray, en una propuesta variadísima que conjugará el folklore, el tango, la cumbia y el rock, por ejemplo.

"Serán todos músicos de nuestro pueblo en esta oportunidad. Otras veces han venido de otras localidades, pero queremos que esto sea especial. Además, a todo esto se sumará un patio de comida gastronómico con productos nuestros como pastelitos, tortas y alfajores, por ejemplo, a lo que se van a sumar los artesanos", detalló.

Al respecto, destacó que también se desarrollará un homenaje a los músicos de la localidad.

"Será tanto para los que están como para los que nos dejaron. Los vamos a nombrar a todos. Va a ser un momento muy especial, porque tenemos grandes músicos en el pueblo", dijo.

Por si fuera poco, en el predio también habrá una muestra de autos antiguos.

"A todo esto le sumaremos el lanzamiento de temporada, una actividad que ya llevamos a cabo el año pasado —señaló Farías—. Entendemos que, por más que Saldungaray sea un pueblo pequeño, tiene muchos atractivos y de toda clase, ya sea arquitectónicos, naturales o gastronómicos".

En ese sentido, destacó que si bien la propuesta local puede parecer acotada, es muy buena en todos los sentidos.

"Cuando el turista se va, siempre quiere volver. Saldungaray ofrece mucho: paisajes, gente agradable, buena atención. Cada vez tenemos más cosas y siempre vamos por más —dijo—. Siempre decimos que este es un destino completo, diverso y fascinante, donde la gente te recibe en sus calles con un saludo: es un lugar que tiene todo".

Origen

El 22 de noviembre se celebra el Día de la Música en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, una mártir del cristianismo ejecutada en 230 d. C. La fecha fue nombrada en 1594 por el papa Gregorio XIII, por su estrecha relación con el arte y los instrumentos en los relatos de su vida.

En nuestro país, además, se celebra el Día del Músico el 23 de enero en conmemoración del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.

A nivel internacional, la UNESCO estableció el Día Internacional de la Música el 1 de octubre.