San Miguel Arcángel se prepara para lanzarse como destino de turismo rural

Anahí González Pau / agonzalez@lanueva.com



San Miguel Arcángel, el pueblo de 600 habitantes que está a 50 km de Carhué, busca ampliar su propuesta turística con nuevos espacios dedicados a su historia y sus tradiciones. La colonia de alemanes del Volga trabaja en la recuperación de dos casas de sus fundadores, que se convertirán en un centro cultural y un museo religioso.

“Estamos haciendo más hincapié en un día completo en San Miguel. Se convirtió en eso”, explicó Leandro Schneider, quien coordina las iniciativas.

La difusión también encontró un impulso en la participación de la localidad en la Ruta del Olivo. El principal visitante es, hasta ahora, quien llega a Carhué atraído por las termas y descubre allí la posibilidad de conocer la colonia.

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Hace dos años, el grupo adquirió una vivienda que perteneció a Matías Zwenger, uno de los fundadores de San Miguel Arcángel. La propiedad, de 270 metros cuadrados, está siendo reformada para transformarse en un centro cultural.

El proyecto contempla un salón de usos múltiples para charlas, conversatorios y encuentros, además de un espacio para la gastronomía típica. También será el punto de partida de las visitas guiadas por las colonias.

El recorrido histórico incluirá mapas conceptuales para explicar la migración de los alemanes desde Alemania hacia Rusia y, posteriormente, a la Argentina, además del camino que hicieron dentro del país.

La casa tendrá dos salas de muestras permanentes, un archivo genealógico, otro fotográfico y una biblioteca.

La obra presenta un avance cercano al 70 por ciento y, aunque todavía no está inaugurada, Schneider estima que podría habilitarse una primera parte en marzo.

En paralelo, se concretó la compra a los herederos de otra vivienda de los fundadores. Allí se celebró la primera misa de la comunidad, en 1904, y el inmueble fue declarado patrimonio histórico local.

La casa conserva una construcción sencilla, propia de las primeras viviendas levantadas por los alemanes del Volga. Según describió Schneider, perteneció a una familia que construyó su pequeño rancho apenas llegó a San Miguel.

La intención es convertirla en un museo religioso. En una etapa posterior, también se proyecta desarrollar un hospedaje en la parte trasera de la propiedad.

La iniciativa busca poner en valor la trayectoria religiosa de la colonia, de la que surgieron cuatro obispos de la Iglesia Católica.

Entre ellos se encuentran Jorge Gottau, cuyo proceso de canonización está en marcha, y Jorge Novak, reconocido como siervo de Dios.

Ambos proyectos se encuentran en desarrollo y forman parte de una apuesta más amplia al turismo cultural, de naturaleza, productivo y rural.

Visitas guiadas y sabores propios

Mientras avanzan las obras, San Miguel Arcángel mantiene sus visitas guiadas y degustaciones, con propuestas que combinan historia, tradiciones y producción local.

Una de las experiencias es el olivalatte, una infusión elaborada con hojas de olivo, canela y miel. Puede tomarse con agua o con leche y se prepara desde hace tres años, con buenos resultados.

La propuesta se suma a las actividades vinculadas al olivar y a la gastronomía típica, que permiten acercarse a la identidad de la comunidad.

Con la recuperación de las dos casas y la ampliación de sus recorridos, San Miguel Arcángel busca que quienes llegan a la región no solo conozcan su historia, sino que encuentren motivos para quedarse y disfrutar de una jornada completa en la colonia.

Por consultas, se puede llamar al 02923 483801.