Súper Niño: exitosa prueba en las lagunas Las Encadenadas del Oeste

El gobierno provincial realizó con éxito la prueba integral del sistema de bombeo de la Estación de la Ruta 65, un paso clave para evitar problemas graves de inundación si, en el marco del fenómeno del Super Niño, las lluvias de los próximos meses desbordan la cuenca de las lagunas Las Encadenadas del Oeste.

“Este hito no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de reclamos fundamentados, articulación técnica y consensos regionales”, se indicó desde el municipio de Guaminí, integrante del Comité de Cuencas de la Sub Región C del Río Salado.

La prueba se efectuó por disposición del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, a instancias de un pedido del comité al subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez. Previamente se había efectuado la puesta en valor de los tres equipos de bombeo y los conductos que cruzan la ruta 65, tarea iniciada en 2022.

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El sistema -se indicó- demostró una capacidad de bombeo de aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo.

“Es fundamental aclarar que esta estación es una herramienta estratégica de mitigación: su uso no es rutinario, sino que está estrictamente reservado ante eventuales eventos extraordinarios de excesos hídricos para proteger a las poblaciones de nuestra cuenca. Saber que el sistema responde y está en condiciones operativas brinda una certeza histórica a todo el distrito y la zona”, destacaron autoridades de Guaminí.

La estación de bombeo tiene una única función: realizar el trasvase de agua desde la laguna Cochicó (que se encuentra a 105 metros sobre el nivel del mar) hacia la laguna Alsina (a 107 msnm.).

De esta forma, se pueden regular los niveles de agua cuando Cochicó sufre un aumento peligroso de caudal que pone en riesgo a las poblaciones cercanas de Guaminí, Bonifacio y la Villa Turística Cochicó.

Si no existiera la estación de bombeo, la única opción para aliviar al espejo de agua sería abrir compuertas aguas abajo y enviar los excedentes hacia las lagunas Del Monte (a 104 msnm., junto a la cual se encuentra Guaminí), de allí a Del Venado (a 103 msnm.) y, finalmente, a Epecuén (el punto más bajo de la cuenca, a aproximadamente 96 msnm.).

Esta opción entraña un riesgo para Carhué, cabecera de Adolfo Alsina, que se encuentra junto a esta última laguna.

Por lo tanto, la estación de bombeo de la ruta 65 realiza un bombeo inverso que descomprime la cadena y evita posibles inundaciones aguas abajo, como la que en 1985 arrasó a la villa turística Epecuén.

“Además de esta obra, el área de Hidráulica continúan trabajando en territorio con tareas de relevamiento para proyectos clave en el distrito —como el canal de desagüe norte de Bonifacio—, indispensables para avanzar hacia la formulación técnica final y su futuro financiamiento”, se indicó.

También se avanza en la refacción y ampliación del sistema de defensas del lago Del Monte, que cuenta con un semi-anillo periurbano para evitar el avance del agua sobre la ciudad de Guaminí; la construcción de dos nuevos vertederos de alivio; la optimización de la red de desagües pluviales de Casbas; y la limpieza integral del canal de desvío del arroyo Pigüé y el Canals que comunica a este curso de agua con el vertedero Venado, entre otras acciones.