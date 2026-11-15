Comarca serrana: es emprendedora, trabaja con lavanda y fue finalista de un premio nacional

Anahí González Pau / agonzalez@lanueva.com



A poco menos de un mes de haber estado en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, en el marco del tercer Foro Internacional de Género y Ruralidad, la emprendedora Carina Di Caro puede asegurar que este evento marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, que al fin se unen en tantos puntos.

En aquella jornada, su proyecto “Aroma a Campo by Carina Di Caro” fue distinguido como finalista en la categoría Valor Agregado de la quinta edición de los Premios Lía Encalada, organizados por la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA).

Bajo el lema “Con los pies en la tierra y el futuro entre las manos”, el encuentro reunió a mujeres de todo el país que se destacan por su trabajo en el sector rural y las economías regionales.

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Para saber más, se puede ingresar en el IG @aromaacampobycarinadicaro

El certamen lleva el nombre de Lía Encalada, la primera ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1927, y busca romper la invisibilidad histórica de las mujeres en el ámbito rural, reconociendo la labor de científicas, productoras y artesanas.

Llegar a esta instancia implicó superar una rigurosa evaluación técnica del comité de la MRA. Según detalló Carina, se analizaron más de 700 postulaciones de todo el territorio nacional y se seleccionaron 200 finalistas que llegaron a las ternas definitivas en Mar del Plata.

La emprendedora destacó especialmente el acompañamiento de la doctora Adriana Rodríguez, quien impulsó y confió "ciegamente" en las bases de su proyecto desde el primer momento.

La nominación en la categoría Valor Agregado reconoció un modelo de negocio sostenible que conecta dos puntos de la provincia de Buenos Aires, separados por más de 700 kilómetros de ruta.

El proceso comienza en la Comarca Turística de Sierra de la Ventana, en el distrito de Tornquist, donde se realiza la cosecha manual y el secado artesanal de las flores de lavanda, a la vieja usanza.

Luego, la cadena de valor continúa en Campana, su ciudad, donde se desarrollan el diseño, la identidad de marca, el envasado final y la distribución comercial de los productos de bienestar.

Para Carina, el diferencial de la propuesta está precisamente en ese proceso: no se trata solamente de trabajar con una materia prima, sino de incorporarle identidad, dedicación y una mirada propia.

Sostener este modelo requirió un enorme sacrificio logístico y físico, pero también la convicción de defender una forma de producción en la que el verdadero valor agregado consiste en “inyectarle alma e identidad a la materia prima”.

Un orgullo impensado

“Haber quedado nominada y llegar como finalista a esta instancia federal es un orgullo desbordante que, sinceramente, era algo impensado cuando inicié este taller artesanal”, expresó.

Al recordar los comienzos, contó que no todos recibieron la iniciativa con el mismo entusiasmo. “Muchos consideraron que la propuesta era una idea poco convencional o incluso una 'locura' en la que nadie creía”.

Por eso, aunque no obtuvo el premio mayor de su terna, la distinción adquirió un significado especial. “El verdadero triunfo fue que un jurado nacional auditara el proceso y determinara que el diseño de bienestar que creé tiene el nivel técnico para ser finalista en Valor Agregado”, sostuvo.

La experiencia también tuvo una dimensión profundamente emotiva. Compartir el encuentro con trabajadoras de la tierra de distintos puntos del país y vivir la intensidad de la ceremonia en Mar del Plata reforzó su convicción sobre el camino elegido.

“Ver ese auditorio vibrar con el corazón en Mar del Plata, compartiendo la experiencia con trabajadoras de la tierra de todo el país, me demostró que el camino de la identidad bonaerense y la reconexión con el bienestar es el correcto”, manifestó.

Finalmente, dejó una reflexión sobre lo que significó este reconocimiento y el esfuerzo detrás de su emprendimiento: “Vuelvo a casa con la certeza de que aquello que se siembra con convicción e inmenso esfuerzo inevitablemente se cosecha en forma de legado para toda nuestra comunidad, demostrando que los esquemas comerciales sostenibles y el arraigo local pueden convivir con absoluto éxito”.



