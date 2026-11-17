El conflicto por el cierre de la papelera de Tornquist sumó un nuevo capítulo ya que la empresa mantiene cerradas las puertas de la planta e impide el ingreso de sus trabajadores, pese a la conciliación obligatoria dictada en el marco de la disputa laboral.

Así lo confirmó Gustavo Ruiz Díaz, delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, quien anticipó la apertura de un sumario por el incumplimiento de la medida.

“Estuvimos el viernes para constatar la apertura de la planta y la empresa no decidió abrir las puertas ni darle tareas a los trabajadores”, explicó el funcionario en diálogo con Panorama, por LU2. Según precisó, la firma continúa abonando los salarios y cumple con la parte administrativa, pero no permite que el personal ingrese a trabajar.

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Ruiz Díaz remarcó que la conciliación obliga a retrotraer la situación al momento previo al conflicto y garantizar la prestación de tareas. Por ese motivo, el Ministerio inició las actuaciones correspondientes. “Es una infracción directa a la ley”, sostuvo.

La empresa Papelera del Sur es una histórica productora de cartulinas recicladas y biodegradables de la región, con un complejo de grandes dimensiones que brindaba trabajo a 160 personas, entre ellas unas 105 afiliadas al sindicato papelero.

En cuanto a los motivos del cierre, el delegado cuestionó los argumentos empresariales vinculados con la falta de rentabilidad. Aseguró que la decisión responde principalmente a la diferencia de costos entre la producción local y la mercadería importada.

“Ellos no cierran por tener pérdidas. El cierre de la papelera es por un tema de la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó. Como ejemplo, mencionó que un pallet de cartulina reciclada producido en Tornquist cuesta alrededor de 1000 dólares, mientras que uno importado desde China se consigue por 743 dólares, incluso con materia prima virgen.

El próximo viernes 20 se desarrollará la primera audiencia formal de la conciliación obligatoria, que tendrá una duración de 15 días hábiles y contempla al menos tres encuentros entre las partes.

En esa instancia, el sindicato presentará entre cuatro y cinco alternativas, mientras que también participarán representantes de la Federación del Papel y el gobierno municipal, convocado para analizar posibles medidas de colaboración.

El objetivo será encontrar mecanismos que permitan reducir costos y mejorar la competitividad de la planta frente a los productos importados. Sin embargo, Ruiz Díaz reconoció que la postura empresarial hasta el momento ha sido inflexible.

“Se mostraron muy intransigentes con respecto al cierre definitivo”, advirtió.

El funcionario también aclaró que el Ministerio no tiene facultades para impedir que la firma cierre sus instalaciones, aunque sí puede intervenir, mediar y convocar a las partes para intentar preservar los puestos de trabajo.

“Esperemos que no se produzca el cierre, pero arbitraremos todas las medidas para que esto no suceda”, concluyó.