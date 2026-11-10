Crisis en la papelera: "No quieren escuchar nuestras propuestas"

El cierre de la Papelera del Sur, dejó a 160 trabajadores en la calle y en la reunión sostenida con el sindicato, autoridades políticas y miembros del ministerio de trabajo de la provincia fue infructuosa por la postura inflexible de la empresa: "No quieren escuchar nuestras propuestas, es una decisión tomada", dijo Estefanía Bordoni a LU2 esta mañana.

"Estamos en un cuarto intermedio hasta el día jueves que nos volvemos a juntar, pero la realidad es que es difícil, la empresa no quiere escuchar nuestras propuestas, es una decisión tomada, así que lo único que esperamos es que la próxima reunión vaya algún accionista de la empresa o alguien del directorio para que nos escuche", indicó Bordoni.

"Entendemos que cierran fábricas y empresas todos los días en el conurbano, pero esto en Tornquist es una bomba, porque no son solo 160 trabajadores, es todo un pueblo que se ve afectado. Los comercios van a dejar de trabajar, transportistas, trabajo indirecto, camioneros, combustible esto golpea a todos. Un montón de jóvenes tenían una perspectiva, ahora ya no", aseguró la intendenta.

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Consultada sobre la negativa de la empresa y las alternativas para de alguna manera sostener los empleos, la titular del ejecutivo municipal fue clara: "Estamos atados de pies y manos, es frustrante, porque nos deja en una situación imposible. Ya uno en el municipio tiene poco margen de decisión, porque no manejas las aduanas, ni los aranceles, ni la macroeconomía. Así que uno se siente con una impotencia terrible, porque no puede buscarle la solución para sostener 160 empleos".

Estefanía Bordoni (Foto Municipio de Tornquist)

"Estuvimos hablando con el Concejo Deliberante, pero la realidad es que cualquier solución o alternativa que nosotros le demos va a ser para el corto plazo, pero en el tiempo como municipio no podemos generar 160 empleos de la noche a la mañana. De hecho, acá se había abierto una fábrica de quesos, la cual también con este Gobierno Nacional y sus políticas industriales la llevó a la quiebra". aseguró.

"La situación para la industria nacional es compleja. Vinieron a destruirla, vinieron a terminar con el trabajo tradicional, es una situación muy difícil para la economía, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero ellos miran para otro lado", indicó.

Habrá una próxima reunión este jueves, las perspectivas no son halagüeñas y por el momento la empresa solo indicó que abonará las indemnizaciones según marca lo establecido por la ley, incluso dijeron que las instalaciones quedarán cerradas y no habrá otro tipo de disposición sobre ellas:

"Las liquidaciones a los empleados las están ofreciendo por encima de lo que corresponde por ley, así que no es un problema de que la empresa quiebra y demás, sino una decisión política que la convierte en importadores".

"No es que estamos ajenos a esa realidad, ni siquiera se puede poner en manos de los trabajadores porque esto es un circuito cerrado, ellos fabricaban el cartón y luego lo modificaban en Buenos Aires, ahora les sale más barato comprarlo afuera, por lo tanto es imposible esa opción".

"Lo que sí decimos es que hace más de 60 años que la empresa está en pie, superó corralitos, hiperinflaciones, no cerró con distintos gobiernos, ni con Martínez de Hoz, ni Cavallo, ni de la Rúa, y cierra ahora", finalizó.