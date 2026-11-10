Fijan fecha para la sesión especial donde se decidirá el futuro del intendente de Saavedra

El Concejo Deliberante de Saavedra convocó a una sesión especial para el jueves 26 de noviembre, a las 9, en la que se resolverá la situación política del intendente Matías Nebot, en el marco de la investigación que se llevó adelante sobre su desempeño al frente del Ejecutivo municipal.

La convocatoria fue informada oficialmente por el Honorable Concejo Deliberante y establece que el encuentro se desarrollará en la Sala de Sesiones "Josefa Álvarez de Villa Abrille", ubicada en Humberto Primo 75, de Pigüé.

El único punto del orden del día será el juzgamiento de la responsabilidad política y la resolución sobre la situación del intendente municipal, Matías Nebot, según consta en el expediente HCD Nº 10.132/2026.

La convocatoria se realiza en cumplimiento del artículo 250 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley Nº 6769/58), el Decreto HCD Nº 01/2026 y el Decreto de Presidencia Nº 22/2026.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La sesión será determinante para el futuro institucional del jefe comunal, quien quedó bajo investigación luego de que el Concejo Deliberante aprobara la conformación de una comisión para analizar su desempeño en el cargo.

El proceso se inició tras la confesión pública de Nebot sobre su recuperación de una adicción a la cocaína. Posteriormente, la oposición impulsó una investigación que también abordó cuestiones vinculadas con el ejercicio de sus funciones, presuntas ausencias y el funcionamiento del Ejecutivo municipal.

El 23 de octubre, el Concejo Deliberante aprobó, por 11 votos contra 2, la calificación de gravedad de los hechos analizados por la comisión investigadora, un paso previo a la instancia de juzgamiento político.

Ahora, el cuerpo legislativo deberá resolver la responsabilidad política del intendente y definir su continuidad al frente del municipio de Saavedra.