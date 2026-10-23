Saavedra: el intendente Matías Nebot, más cerca de la destitución

El Concejo Deliberante de Saavedra aprobó hoy por mayoría lo actuado por una comisión investigadora contra el intendente Matías Nebot, del partido vecinalista Todos por Saavedra, acusado de incumplir sus deberes de funcionario público.

Nebot reconoció en julio último, durante una charla sobre prevención de adicciones, que hacía más de 300 días que no consumía cocaína. La oposición comenzó a cuestionarlo ya que, debido a los tiempos mencionados, usó drogas ilegales mientras se desempeñaba como jefe comunal, puesto que asumió en diciembre de 2023.

El deliberativo formó entonces la citada comisión y hoy, en sesión especial, se votó el respaldo a la "gravedad de los hechos" que se le imputan, lo cual podría derivar en la suspensión o destitución del jefe comunal en una nueva sesión especial a realizarse a comienzos de noviembre. El resultado fue 11 a 2, con el voto minoritario del oficialismo.

Se pronunciaron en contra de Nebot el radicalismo, el justicialismo, Unión y Libertad, La Libertad Avanza y Distrito Futuro, quienes señalaron además que el intendente fue partícipe de la comercialización ilegal de estupefacientes pese a que su calidad de funcionario público lo obliga a denunciar actividades delictivas.

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En la sesión donde se expuso el trabajo de la comisión investigadora, la edil justicialista Andrea Guardese enfatizó: "La pregunta que todos nos hacemos es, cuando Nebot ya era funcionario público y consumía, ¿de dónde sacaba la droga?".

Toda la controversia se desató el 17 de julio, en la ciudad de Pigüé, donde Nebot organizó un encuentro comunitario para hablar sobre consumos problemáticos con la participación del bahiense Adrián di Renzo, referente de la prevención de adicciones.

Nebot con Adrián di Renzo.

Allí el jefe municipal sorprendió con una confesión: "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir".

A partir de ese día se generó una gran polémica entre quienes lo defendían por admitir su problema y luchar contra ese flagelo, y aquellos que pusieron en tela de juicio su capacidad para tomar decisiones al frente del distrito.

Aquí la sesión completa: