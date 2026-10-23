Saavedra: empezó la sesión especial que apunta a destituir al intendente

A las 9 de la mañana de hoy comenzó la sesión especial del Concejo Deliberante de Saavedra, donde los diferentes bloques exponen sobre el trabajo de la comisión investigadora que analiza la conducta del intendente Matías Nebot, del partido vecinalista Todos por Saavedra.

Nebot admitió en julio último, durante una charla sobre prevención de adicciones, que hacía más de 300 días que "no consumía", reconociendo su adicción a la cocaína hasta el año pasado, cuando ya ejercía como jefe comunal.

Los concejales opositores plantean que Nebot pudo haber tomado decisiones bajo los efectos de esa droga y, sobre todo, le apuntan por haber comprado sustancias prohibidas cuando a los funcionarios públicos se los obliga por ley a denunciar delitos, lo cual incluye la comercialización de estupefacientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El objetivo de la oposición es conseguir los votos para remover del cargo al intendente, en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que le confiere al Concejo la facultad de juzgar, suspender preventivamente y destituir a los jefes comunales.

La primera en tomar la palabra fue la edil radical Florencia Bros, quien apuntó contra Nebot. "Desde este bloque vamos a acompañar la calificación de la gravedad de los hechos, con la convicción de que cuidar a las instituciones también es cuidar a las personas", dijo.

Luego habló la justicialista Clarisa Rivas, quien le deseó al intendente que se recupere de su problema de salud "pero también quiero remarcar que hay una responsabilidad cuando se ejerce un cargo público y se debe analizar su capacidad para tomar decisiones. Matías como intendente, en mi opinión, tuvo muchas fallas, tales como ausencias prolongadas, falta de atención o falta de convocatoria a reuniones de gabinete".

También justicialista, Andrea Guardese enfatizó: "La pregunta que todos nos hacemos es, cuando Nebot era funcionario público y consumía, ¿de dónde sacaba la droga?".

A su tiempo, el concejal de Unión y Libertad, el exfutbolista Silvio Mosegui dijo que "jamás le voy a pegar a una persona que está en el piso", valoró la "transparencia de Matías" y dijo que confía en los testimonios del equipo de salud del Municipio.

Desde La Libertad Avanza, Raúl Zentner resaltó el trabajo de la comisión investigadora y sostuvo que hay elementos suficientes para avanzar en la sanción.

Finalmente, desde el oficialismo de Todos por Saavedra, la concejal Valeria Piangatelli defendió a Nebot. "Vuelvo a preguntar cuál es el hecho que estamos investigando. La ley es clara acerca de que se debe analizar un hecho concreto sobre el mal ejercicio del intendente. Pero la comisión investigadora no se fundó en un hecho concreto sino que se creó para ver qué se encontraba".

Debido a que se trata de una sesión abierta al público, el recinto se encuentra colmado y con ánimos muy caldeados entre quienes defienden o cuestionan a Nebot.

En la sala se encuentran los abogados del jefe municipal, los bahienses Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, quien días atrás afirmó que el deliberativo saavedrense trabaja con un claro "ánimo destituyente".