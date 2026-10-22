Intentó matar a la pareja de su ex por presunto maltrato a su hijo

Un hombre de 35 años, sobre quien pesaba una orden judicial de detenición, fue arrestado ayer en Tres Arroyos, acusado del intento de homicidio de la actual pareja de su ex.

La captura, a cargo de personal de la Estacion de Policia de Seguridad Comunal tresarroyense, se produjo en la calle Pringles al 100.

El hecho que motivó el arresto se había registrado el domingo 11 de este mes, en perjuicio de un hombre de 42.

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Sucedió en una vivienda de la avenida Güemes al 1.700, cuando el acusado se presentó para recriminarle a la víctima supuestos maltratos al hijo que tiene en común con la actual concubina del agredido.

Hubo una discusión que culminó cuando el visitante extrajo un arma blanca y atacó a su oponente, para luego abandonar el cuchillo y darse a la fuga en una camioneta que fue secuestrada.

La víctima fue conducida al hospital municipal, con leisones de gravedad y, con el avance de la investigación, se realizaron distintos allanamientos que permitieron el secuestro de prendas de vestir, el vehículo y, finalmente, la detención.

No se dieron a conocer las identidades de las personas involucradas para preservar al menor de edad.

Maniobras peligrosas

Anoche, en tanto, la Policía de Tres Arroyos aprehendió a un joven de 18 años por desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad.

Fue sobre las 22, en la calle 1º de Mayo 1.100.

Se informó que poco antes el joven, al mando de una moto Gilera Smash de 110cc., realizaba maniobras peligrosas. Al observar la presencia policial supuestamente se fugó, con lo cual se inició una persecución hasta su reducción.