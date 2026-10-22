Salvajismo en Dorrego: cómo evoluciona la salud de la yegua "Gorda"

"Gorda", la yegua tobiana colorada que fue salvajemente atacada hace unos días en Coronel Dorrego, en presunta venganza tras una discusión entre vecinos de la zona de quintas, evoluciona bajo la supervisión de un veterinario.

"Está con antibióticos y calmantes. La fui a ver el martes y tiene todas las heridas curadas. El dueño dice que le pusieron 144 puntos de sutura, sufrió cortes de cartílagos. Y justamente lo que tiene en la cara es crema de ordeñe, que es para que no le tiren tanto los puntos", comentó una proteccionista del lugar.

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El animal también fue sometido a un tratamiento con agua oxigenada, que permitió que despidiera algunos pequeños restos óseos por la nariz, teniendo en cuenta que también recibió un golpe con un objeto contundente que le fracturó el hocico.

Alguna versión daba cuenta que "Gorda" podría ser derivada a Coronel Suárez para una cirugía reparatoria del hocico, aunque esa información no fue confirmada.

"Lo que nosotros podemos decir es que está cuidada y mimada por la familia que la tiene a cargo. El dueño está un poco preoucpado porque la ve flaca", agregó la mujer que no se quiere identificar por temor a represalias.

La brutal agresión, que se registró la semana pasada y tomó repercusión pública nacional, motivó la intervención de la UFIJ Nº 9, con el Equipo de Maltrato Animal de la Fiscalía General de Bahía Blanca, a cargo del doctor Santiago Garrido.

Con el avance de la investigación, la Justicia ordenó dos allanamientos -uno en la casa de un adulto y otro, en la de un menor-, donde se secuestraron ropas con manchas de sangre, teléfonos que están siendo analizados y otros elementos de prueba.

Los acusados no fueron aprehendidos pero sí se los identificó en el expediente, que sigue su curso.

El ataque se habría registrado un día después de que el dueño de la yegua le recriminara a estas personas haber ingresado a cazar sin permiso al campo en el cual trabaja y se cree que el hecho sería a modo de venganza.