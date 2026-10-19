Brutal ataque con un arma blanca a una yegua en Coronel Dorrego

Una fuerte repudio social generó en Coronel Dorrego el brutal ataque con un arma blanca a una yegua en la zona de quintas de ese distrito.

El acto de maltrato animal, conocido en las últimos días, se produjo el miércoles de la semana pasada y motivó la intervención de la UFIJ Nº 9, que, según trascendió, habría obtenido algunos allanamientos para secuestrar material probatorio.

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Por un supuesto problema entre personas, la yegua cobiana colorada, conocida como "Gorda", terminó con profundos cortes en su cabeza, que demandaron una urgente intervención sanitaria para sus curaciones.



"Hubo problemas entre dos vecinos, aparentemente se metieron en un campo a cazar y el dueño de la yegua, que es el empleado de ese campo, discutió con estas personas y al otro día encontró la yegua así", comentó una proteccionista de Dorrego que se comunicó con lanueva.com para dar a conocer el caso.

La mujer, de todas maneras, prefirió no identificarse porque, según dijo, tiene temor a represalias.

"Yo soy una persona que amo los animales y este es un pueblo chico y empezaron a hacerse viral las fotos. Es muy duro todo lo que pasó y por eso queríamos que se conociera porque el periodismo aporta muchísimo a estas causas", dijo.

El delito invesitado figura bajo el encuadre de la Ley 14.346, de maltrato y actos de crueldad hacia los animales.