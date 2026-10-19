Suárez: un hombre con antecedentes fue detenido por tenencia de cocaína

Un hombre con antecedentes fue detenido en Coronel Suárez, acusado de tenencia de cocaína.

Se lo identificó como Walter Nahuel Raúl "Paco" Martínez, de 38 años, cuya captura fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido del fiscal Maurcio Del Cero, quien lo indagará mañana.

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La investigación se inició el 29 de noviembre del año pasado, con un allanamiento efectuado por otra causa en el domicilio de República Argentina al 300, en donde se incautaron 8 envoltorios con cocaína, una balanza de precisión y recortes de nylon.

Martínez tenía dos condenas previas, una por violencia de género y otra por encubrimiento, por lo que se dispuso su detención, la cual fue efectivizada, en la vía pública (en la intersección de las calles Granderos y Merceditas), por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera.

Asimismo, en el día de la fecha se allanó su vivienda y se secuestraron 20,1 gramos de cocaína y más de 370 gramos de marihuana.