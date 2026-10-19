Al igual que Bahía, Tres Arroyos inició una acción judicial por la quita del régimen de Zona Fría

Tal como sucedió con Bahía Blanca la semana pasada, Tres Arroyos inició una acción judicial contra el Gobierno nacional para defender el régimen de Zona Fría, el esquema que establece descuentos en las facturas de gas.

En los fundamentos de la demanda, el Municipio objetó la quita del subsidio para sectores institucionales clave. De acuerdo con el nuevo esquema dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación, se elimina la bonificación para entidades intermedias, asociaciones civiles sin fines de lucro y centros comunitarios que hasta ahora contaban con una tarifa protegida para sostener su funcionamiento social y deportivo.

Asimismo, la presentación alerta sobre una merma sustancial en los descuentos destinados a los usuarios particulares que todavía califican para el beneficio. En lugar de los topes de reducción del 30 % y el 50 % que regían en el marco legal previo, el mecanismo actual calcula la ayuda estatal sobre una proporción reducida del costo total del gas en boca de pozo, derivando en un impacto considerablemente menor en las boletas mensuales de las familias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, el gobierno que lidera el intendente Pablo Garate remarcó que las características climáticas no han variado desde la sanción de la ley en 2021 y que no corresponde limitar una compensación originada por causas ambientales a través de esquemas de segmentación por ingresos económicos.

Lo propio había realizado nuestra ciudad el último martes, luego de la promulgación de la Ley Nacional N.º 27.828, que excluye arbitrariamente a Bahía Blanca del régimen tarifario de Zona Fría.

La acción colectiva fue impulsada en forma conjunta con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella, en representación de los usuarios residenciales de gas por redes y de las entidades comunitarias bahienses.

Dicha presentación incorporó informes del organismo regulador y estudios de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo para comparar los inviernos de la ciudad con los de Santa Rosa, Neuquén y Viedma. También cuestiona que esas localidades mantengan el beneficio mientras Bahía Blanca queda excluida, sin una justificación técnica suficiente.

Impacto económico directo en los hogares e instituciones

La eliminación de la Zona Fría representa la pérdida de los descuentos del 30 % o 5 0% según la situación socioeconómica de cada usuario.

Para ilustrar la magnitud del perjuicio económico, el escrito judicial analiza un muestreo representativo de 44 facturas del distrito:

Incremento promedio: Al quitar únicamente el concepto "Subsidio Zona", el costo total consolidado de esas facturas pasa de $4,67 millones a $6,61 millones, lo que equivale a un aumento directo estimado en el 41,5 %, manteniendo idéntico consumo y variables.

Ejemplo concreto: Una factura residencial que con el beneficio abonaba $30.831 pasaría a costar $51.602 tras la quita de la bonificación.

El jefe comunal enfatizó, además, que las condiciones climáticas rigurosas que justificaron la inclusión de Bahía Blanca en el régimen en el año 2021 se mantienen inalteradas, y destacó que la acción judicial cuenta con un firme acompañamiento social respaldado por más de 40.000 adhesiones de vecinos e instituciones de la ciudad. (con información de La Voz del Pueblo)