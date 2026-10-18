Fue presentado el proyecto para el edificio de la Escuela Técnica N° 1 de Carmen de Patagones. La obra se financiará con el Fondo Educativo Municipal. Dentro del próximo mes se realizará el llamado a licitación.

Esta semana, el intendente Ricardo Marino participó de la presentación del proyecto ante la comunidad educativa. Durante el encuentro, estudiantes, docentes, directivos y familias pudieron conocer las características del futuro establecimiento, una iniciativa que busca dar respuesta a una demanda histórica de la institución y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, arquitecta Pamela Baffoni, estuvo a cargo de la presentación técnica, en la que se detallaron los espacios proyectados, las características arquitectónicas y los alcances de la primera etapa de construcción.

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El proyecto se enmarca en la decisión del jefe comunal “de priorizar la inversión en infraestructura educativa”, destinando recursos del Fondo Educativo Municipal para avanzar con una obra largamente esperada por la comunidad escolar.

Durante su intervención, el intendente Marino destacó el significado de este proyecto para la comunidad educativa y recordó que, al asumir su gestión, una de sus primeras decisiones fue dar continuidad y finalizar las obras que habían quedado inconclusas, independientemente de las administraciones que las hubieran iniciado.

Al respecto, mencionó los avances en el nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 25, cuya inauguración está prevista para fin de año. Asimismo, explicó que, a partir de la continuidad de esos trabajos, surgió la necesidad de definir nuevas prioridades de infraestructura educativa para el distrito.

El proyecto integral contempla una superficie superior a los 3.200 metros cuadrados, distribuidos en dos etapas de construcción. La primera etapa, que será ejecutada por el municipio de Patagones con recursos del Fondo Educativo, comprende más de 1.900 metros cuadrados, distribuidos en planta baja y planta alta.

Esta instancia incluirá 14 aulas, cuatro de ellas destinadas a talleres; un Salón de Usos Múltiples (SUM); núcleos sanitarios, incluyendo baños adaptados; cocina y office; sala de profesores y sanitarios para el personal. Además, contará con un área administrativa integrada por Dirección, Vicedirección y Secretaría, dos preceptorías y salas de máquinas. (Con información de Agencia Patagones)

