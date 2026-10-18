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Pigüé: un hombre robó un auto, chocó y sufrió serias lesiones

Se trata de Juan Luis Polidoro, de 32 años años de edad.

Un hombre sufrió serias lesiones y fue internado en un centro médico con riesgo de vida, luego de chocar con un auto que había robado. El hecho ocurrió en Ruperto Tanco y La Pampa, de Pigüé.

Se trata de Juan Luis Polidoro, de 32 años años de edad, quien sustrajo un Peugeot 504 que estaba estacionado en calle Martínez de Hoz al 700, en Pigüé.

Luego condujo y terminó protagonizando el fuerte siniestro de tránsito, por lo que fue derivado de urgencia a un hospital. En tanto, el propietario del rodado denunció el hecho y se produjo la aprehensión de Polidoro en el centro asistencial, quedando bajo custodia policial. 

Investiga este hecho la UFIJ Nº15  del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

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