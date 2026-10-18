Pigüé: un hombre robó un auto, chocó y sufrió serias lesiones
Se trata de Juan Luis Polidoro, de 32 años años de edad.
Un hombre sufrió serias lesiones y fue internado en un centro médico con riesgo de vida, luego de chocar con un auto que había robado. El hecho ocurrió en Ruperto Tanco y La Pampa, de Pigüé.
Se trata de Juan Luis Polidoro, de 32 años años de edad, quien sustrajo un Peugeot 504 que estaba estacionado en calle Martínez de Hoz al 700, en Pigüé.
Luego condujo y terminó protagonizando el fuerte siniestro de tránsito, por lo que fue derivado de urgencia a un hospital. En tanto, el propietario del rodado denunció el hecho y se produjo la aprehensión de Polidoro en el centro asistencial, quedando bajo custodia policial.
Investiga este hecho la UFIJ Nº15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.