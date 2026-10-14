Terminó la investigación sobre Nebot y el Concejo de Saavedra deberá definir los próximos pasos

La comisión investigadora del Concejo Deliberante de Saavedra dio por concluida su tarea sobre la conducta y la idoneidad del intendente Matías Nebot y elevó el informe correspondiente para que el cuerpo legislativo avance con la siguiente instancia del procedimiento.

La decisión se adoptó por unanimidad el pasado 8 de octubre, durante una reunión en la que se declaró formalmente cerrada la investigación, se dispuso el levantamiento del secreto de sumario y se puso la totalidad del expediente a disposición de los concejales.

En el documento presentado ante la presidencia del Concejo, la comisión solicitó que se convoque a una sesión especial para que el plenario califique la gravedad de los hechos investigados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades bonaerenses.

El informe establece que la convocatoria deberá respetar las formalidades previstas en la normativa y contar con una antelación mínima de ocho días hábiles posteriores a la notificación correspondiente.

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El expediente se inició luego de las declaraciones públicas que Nebot realizó en julio, cuando contó que llevaba 308 días sin consumir cocaína y que atravesaba un proceso de recuperación por una adicción.

A partir de esas manifestaciones, cinco bloques opositores impulsaron la creación de una comisión investigadora, que fue constituida formalmente por el Concejo Deliberante el 5 de agosto. El objetivo del procedimiento fue reunir antecedentes y elementos de prueba vinculados con la conducta y la idoneidad del jefe comunal en el ejercicio de sus funciones.

Durante la investigación se incorporaron informes de dependencias municipales y organismos públicos, documentación y numerosas declaraciones testimoniales. También se formularon cargos y se tramitaron medidas de prueba adicionales ofrecidas por el intendente.

Nebot presentó un descargo con patrocinio letrado el 25 de septiembre y posteriormente amplió su presentación. Ambos escritos fueron incorporados como anexos al informe elevado al Concejo para que los ediles puedan examinar las posiciones de cargo y descargo antes de tomar una decisión.

El CD tendrá la decisión final

Entre las medidas solicitadas, la comisión pidió que se entregue una copia íntegra del informe a cada concejal y que el expediente completo permanezca disponible para su consulta en la Secretaría del cuerpo deliberativo.

Además, requirió la publicación institucional del cierre de la investigación, con el objetivo de garantizar la publicidad y la transparencia de las actuaciones.

El cierre de la etapa investigativa no implica una resolución definitiva sobre la continuidad de Nebot como intendente. El próximo paso será la sesión especial en la que los concejales deberán expedirse sobre la gravedad de los hechos analizados, conforme al procedimiento previsto en la legislación municipal.

El caso generó una fuerte controversia política en el distrito desde que el jefe comunal hizo pública su experiencia personal con los consumos problemáticos. En agosto, al conocerse la conformación de la comisión, Nebot había cuestionado la actitud de algunos concejales, aunque aseguró que estaba dispuesto a colaborar con la investigación.

Ahora, con la presentación del informe y el levantamiento del secreto de sumario, el procedimiento ingresa en una nueva instancia, en la que el Concejo Deliberante deberá avanzar con la evaluación prevista por la ley.