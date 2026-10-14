Patagones: un alumno de 13 años fue con una pistola a la escuela

Un menor de 13 años fue con un arma de fuego a una escuela en Carmen de Patagones, ciudad que está marcada por el tristemente recordado caso "Junior".

El hecho fue descubierto y denunciado a la Policía por las autoridades del establecimiento, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 (EEST N°1), ubicada en Jaime Harris 41 de esa ciudad.

Cuando el personal de la comisaría maragata llegó al lugar, confirmó que uno de los estudiantes, que cursa el segundo año, tenía en su mochila una pistola calibre 32, muy deteriorada y con óxido, con un cargador sin municiones y un proyectil calibre 9mm. suelto.

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Todavía no se pudo determinar por su estado si el arma es apta para el disparo, aunque se la secuestró a los fines periciales, mientras que el joven fue trasladado preventivamente a la comisaría, hasta la entrega a familiares responsables.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, inició actuaciones sumariales por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, según se informó desde la Policía.