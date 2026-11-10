Excomisario condenado recibió prisión domiciliaria por un tema de salud

La Justicia bahiense, por motivos de salud, le otorgó la prisión domiciliaria a un excomisario condenado por extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se trata de Germán Alberto Streitemberger quien cumple una pena a 5 años y medio de prisión que fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 en 2019, aunque recién quedó firme en junio pasado, cuando el acusado agotó las instancias de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y finalmente quedó detenido.

En estos meses Streitemberger estuvo detenido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, en Mar del Plata, hasta que desde el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 se le otorgó el beneficio, a fines de octubre.

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"Se le otorgó la prisión domiciliaria porque la unidad penal no aseguraba su atención médica. Tiene un problema severo y necesita un soporte eléctrico sanitario y continuo por el uso del CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Aérea). La suspensión del mismo genera un alto riesgo de descompensación cardiovascular y posibilidad de muerte súbita, por apnea, durante el sueño", explicó una fuente judicial.

El informe de la Asesoría Pericial reconoció el peligro en caso de no ser sometido el paciente a dicho control y el Departamento Técnico Criminológico concluyó que era conveniente otorgarle la prisión domiciliaria.

En consecuencia, y pese a la oposición de la fiscalía, el juzgado le dio el beneficio a Streitemberger, medida que cumple en un domicilio de Coronel Pringles, con tobillera electrónica.

Los hechos

Personal de Gendarmería había detenido a Streitemberger en 2017, acusado de extorsionar a comerciantes de Darregueira -supuestamente a cambio de brindarles seguridad o evitarles controles-, aunque luego atravesó el proceso judicial en libertad.

Por los mismos hechos -extorsión reiterada (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público- también habían sido sentenciados, aunque con penas de prisión en suspenso, dos uniformados subalternos del comisario, el subcomisario Martín Noel Aguilar y el sargento Franco Andrada Zurita.

Streitemberger ya había sido condenado previamente, por no haber denunciado apremios ilegales que le habría provocado su personal a cuatro cazadores furtivos.