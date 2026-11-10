Ardió parte del techo de galería Visión 2000, pero no hubo heridos

Bomberos del cuartel Central apagaron el fuego en Visión 2000. (Fotos: Rodrigo García-LN.)

Dos dotaciones de bomberos del cuartel Central trabajaron esta mañana para sofocar un incendio originado en el techo de la galería Visión 2000, donde al parecer fue necesaria la evacuación de personas.

El fuego se generó por causas desconocidas poco después de las 10, aunque afortunadamente no hubo heridos en las instalaciones ubicadas en Belgrano al 100, donde se activó la alarma contra incendios.

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En el lugar también prestaron colaboración operarios de guardia de Defensa Civil y efectivos de la Policía Local.

Una fuente policial confirmó que las llamas sobre dos chapas traslúcidas ya están controladas.

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