Los comerciantes bahienses apuntan cada vez más a instalarse en los "centros fuera del centro"

Los centros fuera del centro crecen de manera exponencial y los comerciantes acompañan esta modificación en busca de tener presencia en sectores como Villa Mitre, Alem al 2000 o zonas más novedosas como Tres Sargento y Cambaceres.

Pese a la crisis de consumo vigente en todo el país, el sector mercantil bahiense intenta reacomodarse a una realidad que fue mutando después de la pandemia y que vuelca el consumo cada vez más en lugares alejados del microcentro.

Mientras que la zona céntrica enfrenta dificultades con la venta cara a cara y un proceso de reconversión hacia las redes sociales y las plataformas online, otros lugares crecen a paso firme y tienen una demanda inmobiliaria sostenida.

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Villa Mitre, Alem al 2000 y 14 de Julio, con alto requerimiento y expansión continua

Las Cinco Esquinas en Villa Mitre

Los tres sectores más dinámicos de la demanda inmobiliaria para el comercio son, en la actualidad, 14 de Julio (entre el cementerio municipal y la autovía Juan Pablo II), Villa Mitre y Alem al 2000. Los pedidos, consultas y búsquedas de locales comerciales tienen como principal objetivo estos lugares.

"Villa Mitre ha crecido a pasos agigantados los últimos cuatro años, para conseguir un lugar hay lista de espera, lo mismo ocurre con Alem al 2000 o 2300", le dijo a La Nueva. una fuente inmobiliaria. "Otro de los lugares que es preferencia para aquellos que quieren abrir un local o trasladarlo es 14 de Julio", agregó.

Construcción de locales nuevos y otros todavía sin estrenar ya tienen averiguaciones e incluso alquiler. Son los sectores más pujantes fuera del centro tradicional y se están llevando toda la atención.

Las Cinco Esquinas y los alrededores de la plaza de Villa Mitre están prácticamente copados por comercios de diferentes rubros, algunos con larga trayectoria, pero varios, con menos de un año de vida.

Las calles aledañas a la plaza principal han sido históricamente los lugares predilectos para el asentamiento comercial y en la actualidad esto se ha reforzado con inversión y también expansión sobre las calles paralelas.

"Hace tres meses que abrimos acá en Villa Mitre, mi padre siempre quiso establecer el negocio acá porque consideraba que era un lugar muy bueno para poder tener más y mejores clientes. El local principal está en calle 12 de Octubre, pero la idea de él fue abrir en este sector y, por suerte, conseguimos este local que está bien ubicado en el centro del barrio", indicó Nicolás, de Remotos Bahía.

Negocios tradicionales quieren tener su lugar en estos nuevos "centros fuera del centro" o incluso otros directamente se trasladan del macro y microcentro a estos nuevos sitios alejados del casco urbano, con una dinámica distinta, pero activa.

Los sectores altos de la ciudad son los requeridos

Alem al 2000 está siendo el sitio más buscado por los comerciantes. El atractivo es múltiple: por un lado, la ubicación en una calle de ingreso y egreso, también los barrios cercanos y esta nueva necesidad de los sectores de mayores recursos de no trasladarse al centro para realizar los distintos tipos de compras.

"La ciudad ha quedado dividida en dos sectores en cuanto al consumo, de la plaza hacia el lado sur el nivel adquisitivo es menor y son personas que prefieren consumir en el centro o macro centro. En la parte alta de la ciudad la dinámica cambia, allí la gente consume en estos nuevos nodos comerciales y no se acerca hasta el centro tradicional", indicó un agente inmobiliario consultado.

"Yo estaba desesperada por encontrar un local en Alem al 2000, pero me fue realmente imposible, estaba todo ocupado, me tuve que venir a Zelarrayán a la misma altura que también viene creciendo, pero muchos quieren ir al sector de Alem porque es más dinámico", dijo Nancy quien trasladó su mueblería del centro.

Tanto 14 de Julio como Villa Mitre avanzan sobre los límites y van agregando nuevos sectores cercanos a la misma dinámica. En paralelo al ya establecido 14 de Julio, Tres Sargentos y Cambaceres es uno de los nodos que se quiere establecer en el futuro con la mismo perfil: asentado en el sector alto de la ciudad y rodeado de barrios con niveles adquisitivos medio y altos.

"El entorno es muy importante, 14 de Julio, Tres Sargentos y Cambaceres comparten un perfil similar que es el que viene avanzando, con personas que no quieren alejarse de su casa para consumir", aseguró un agente imobiliario.

Nuevos nodos comerciales de referencia que empiezan a trastocar las formas de consumo y que tienen un impacto directo en dónde se ubican los locales, el microcentro y el macrocentro lentamente están perdiendo su atractivo por diversos motivos y su corolario son estos nuevos centros barriales.

Cambios en el consumo, la pandemia y la nueva perspectiva comercial

A la hora de explicar por qué motivos los comercios empiezan a mirar a estos nuevos sectores como el lugar indicado para instalar su negocio, las causas son múltiples, pero concatenadas han llevado a esta nueva realidad que va consolidándose día a día.

La pandemia fue el punto de aceleración de un proceso que llevaba varios años creciendo lentamente. Por el covid-19, la forma de consumir se modificó: si se puede comprar cerca del hogar, es mejor y si se hace por redes sociales o plataformas digitales, más aún.

"Tengo clientes de todos lados, obviamente del sector, gente de las obras que hay vigentes en este momento en el barrio y aquellos que transitan por la avenida, pero hoy la venta se ha mudado, no está más en el mostrador, la venta está online. Vos querés comprar una carretilla y lo primero que hacés es buscarla en internet, en las redes o en los lugares de venta online", afirmó Rubén, instalado en 14 de Julio.

"Es innegable esta transformación, si no hacés el cambio no vas a vender o vas a tener que bajar los márgenes con respecto a lo que aparece en línea. Es algo que se ha potenciado después de la pandemia", agregó.

Con la apertura de las importaciones esto se acrecentó, dando a las redes sociales y sobre todo a las plataformas de compras, un salto cualitativo. De esta manera, si el negocio no pone su producto allí se limita a una venta cara a cara que cada vez es menor.

La indumentaria el rubro más golpeado

Más allá del proceso recesivo generalizado, este cambio es el más importante a la hora de analizar las modificaciones que se han vivido en los últimos tiempos.

"Ahora los negocios ponen sus productos en Mercado Libre u otra plataforma y el cliente compra pensando que lo está haciendo en otro lugar del país, pero te llega la misma tarde o al día siguiente porque el negocio es de acá. Si no hacés eso, los márgenes se acortan muchísimo y el cierre es inevitable", aseguró un comerciante a La Nueva.

Los más golpeados en este momento son los locales de ropa, otra de las tendencias que ha cambiado, con el auge de la importación y plataformas como Temu o Shein tienen que modificar la manera de encarar el negocio.

"Los locales que más están cerrando en este momento son los de indumentaria, que compraban en Buenos Aires y revendían acá. Eso ya no es rentable, ahora la única chance es apuntar la venta en plataformas y brindar algo extra en la atención. La venta pasiva está muerta, ahora necesitás presencia en redes, plataformas y brindarle algo más al que se acerca al local", indicó un agente inmobiliario.

El enclave es otro de los puntos importantes a la hora de analizar estos nuevos sectores. El crecimiento de la ciudad crea entornos de consumo novedosos que prefieren hacerlo en lugares cercanos al hogar y no tener que trasladarse hasta el centro, donde además es difícil estacionar y comprar se vuelve una lucha contra el tiempo y el resto de la gente.

La particularidad de la inundación sufrida en la ciudad es otro de los puntos que han llevado a muchos comerciantes del centro a considerar un traslado a la parte más alta de la ciudad, donde el resguardo es mayor y el consumo es más dinámico.

Las causas del auge de estos nuevos nodos comerciales en Bahía Blanca son múltiples, como acabamos de ver. Lo que es innegable es que este cambio se consolida año a año y pone en una encrucijada al comerciante tradicional que debe readaptarse en un contexto general de consumo que cae y se encuentra en otro lado.