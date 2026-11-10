Maniobras peligrosas, alcohol al volante y desobediencia: terminó aprehendido

Un hombre de 25 años fue aprehendido esta madrugada, luego de ser sorprendido mientras realizaba maniobras peligrosas a bordo de un automóvil y comprobarse que conducía bajo los efectos del alcohol.

El procedimiento se registró alrededor de las 4, en la intersección de avenida Arias y Misiones, donde efectivos de la Policía local, durante una recorrida preventiva, interceptaron un Fiat Uno.

El conductor, identificado como Lautaro Gastón Menéndez, se mostró ofuscado cuando los agentes le informaron que el vehículo sería retenido. En ese contexto, profirió insultos, desobedeció las indicaciones policiales e intentó reingresar por la fuerza al habitáculo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre. A raíz de ello, se dispuso el secuestro del rodado.

Finalmente, Menéndez fue aprehendido y trasladado a la comisaría Sexta. Quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras que por la infracción de tránsito intervino el Juzgado de Faltas local.