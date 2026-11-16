Por el cierre de la papelera, el Municipio de Tornquist cambia las prioridades de sus gastos

La Municipalidad de Tornquist suspenderá el financiamiento de eventos culturales, espectáculos y actividades recreativas que impliquen gastos extraordinarios, en el marco del cierre de la Papelera del Sur, que dejó sin empleo a 170 personas lo cual implica un fuerte impacto en la economía de la localidad.

Según un comunicado de la comuna, se priorizarán los recursos "destinados a los servicios públicos esenciales y la atención de las necesidades sociales y sanitarias más urgentes".

"La pérdida de aproximadamente 170 puestos de trabajo representa un duro golpe para nuestra comunidad, cuyas consecuencias económicas y sociales se extenderán al conjunto de la actividad local. Este escenario, sumado a las dificultades económicas nacionales, provinciales y municipales obliga a actuar con responsabilidad y reorganizar la gestión para tiempos especialmente complejos", indicó el texto firmado por la intendenta Estefanía Bordoni.

Los dueños de la empresa, una histórica productora de cartulinas recicladas y biodegradables, anunciaron el cierre a principios de este mes debido a la pérdida de mercados por los precios más bajos de los productos importados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estas decisiones pueden resultar difíciles, pero gobernar con responsabilidad también implica tomar medidas preventivas para afrontar las dificultades que se avecinan", agregó el comunicado.

Por el momento no se especificó de qué modo se buscará ayudar a las familias afectadas, aunque se subrayó que se tomarán medidas para "priorizar el bienestar de nuestros vecinos".

Tras el anuncio del cierre de la papelera hubo movilizaciones en esa ciudad y la Provincia está intentando intervenir para encontrar una alternativa a la clausura del lugar, pero Bordoni explicó la semana pasada que "la empresa no quiere escuchar nuestras propuestas, es una decisión tomada, así que lo único que esperamos es que la próxima reunión vaya algún accionista de la empresa o alguien del directorio para que nos escuche".

"Entendemos que cierran fábricas y empresas todos los días en el conurbano, pero esto en Tornquist es una bomba, es todo un pueblo que se ve afectado. Los comercios van a dejar de trabajar, además de transportistas, trabajo indirecto, camioneros, combustible... esto golpea a todos. Un montón de jóvenes tenían una perspectiva, ahora ya no", sostuvo.