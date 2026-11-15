Verano 2027: “Monte Hermoso va a estar a la altura de lo que demandan nuestros turistas”

Una de las imágenes que dejó el último fin de semana extra-largo. Fotos: Prensa Monte Hermoso

A un mes del lanzamiento oficial de la temporada de verano 2027, las autoridades de Monte Hermoso se muestran entusiasmadas con el avance de los trabajos tendientes a que la playa y la costanera recuperen buena parte de la fisonomía que tenían antes del temporal de mayo pasado.

“Vamos a estar a la altura de lo que demanda la gente que nos visita, como siempre. No tengo dudas”, dijo a La Nueva. el intendente Hernán Arranz.

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El jefe comunal se mostró confiado en los avances logrados en los últimos meses, luego de que la ciclogénesis de principios de mayo arrasara paradores, puestos de guardavidas y pasarelas, además de provocar el socavamiento del talud de arena que sostenía el paseo lineal de la rambla, contiguo a la calle costanera.

“Trabajamos mucho desde aquel temporal y el reciente, ocurrido durante el fin de semana de la Fiesta de la Primavera, para que la zona costera luzca de la mejor forma. Uno siempre quiere más, pero estoy muy conforme”, señaló Arranz.

“Recibimos las primeras impresiones de los turistas durante este último fin de semana extra-largo por la visita del papa León XIV, cuando nos visitaron miles de personas. Muchos nos dijeron que se vieron gratamente sorprendidos por cómo encontraron la playa y la costanera, porque tal vez esperaban encontrar otro panorama. Prueba superada”, analizó.

Quienes visitan Monte Hermoso por estos días pueden observar que, si bien el talud costero perdió varios metros y en varios sectores falta el entablado de la rambla, se encuentra estabilizado. Como consecuencia, el paseo peatonal y la calle costanera permiten la circulación sin problemas. En la playa han sido recuperadas varias pasarelas, mientras continúa la reconstrucciòn de los puestos de guardavidas.

Arranz reconoció que aún resta generar una solución definitiva, aunque –destacó- “hemos logrados recuperar una buena parte del talud costero y mejorar el paseo lineal costanero”.

“Atrás han quedado aquellas imágenes de la costa tras el temporal de mayo. La situación está normalizada en gran medida, y la playa está tan hermosa como siempre. Tenemos un compromiso muy fuerte con el sector turístico”, subrayó.

Tras el temporal de mayo, el municipio de Monte Hermoso firmó convenios de asistencia con organismos especializados y universidades nacionales para definir las obras que se deberán hacer para evitar que temporales como el de principios de mayo pasado afecten las zonas urbanizadas cercanas a la playa en el futuro.

En forma paralela, se iniciaron gestiones ante la Provincia y la Nación para obtener los fondos con los cuales financiar las obras. En esta discusión incluso se dio participación a los contribuyentes con propiedades ubicadas frente al mar, a fin de debatir cuál será su aporte para llevar adelante los trabajos necesarios.

“En este marco de restricciones presupuestarias, decidimos desde el municipio que teníamos que definir un plan de acción inmediato -refirió el secretario de Obras Públicas, Marcos Fernández-. Así se fijaron algunas prioridades: accesibilidad a la playa, reconstrucción de puestos de guardavidas y acondicionamiento del paseo lineal de la costanera”.

“De esta forma, mientras los paradores privados reconforman su propuesta, avanzamos con el aporte de muchos metros cúbicos de arena para recuperar los niveles topográficos de las bajadas playersas, con lo que pudimos recuperar las pasarelas de madera”, describió.

“Al ritmo que vamos, y sin desconocer el daño que nos hizo la ciclogénesis, confío en que el paseo lineal que tiene la costanera de Monte Hermoso estará acorde a lo que se requiere para el verano. Vamos a estar a la altura de las circunstancias”, completó.

Arranz garantizó que se recuperarán los 27 puestos de guardavidas que destruyó el mar.

“Quienes vengan a Monte en el verano tendrán aseguradas las condiciones de seguridad en la playa y la accesibilidad. La ciudad estará a pleno, como siempre, con sus comerciantes y empresas de servicios listas para brindar lo mejor de sí. Varios, de hecho, ya tienen sus negocios en funcionamiento o los están poniendo a punto”, dijo.

“La apuesta a las actividades culturales, deportivas y recreativas de cada temporada se renovará –añadió- y, si todo sale como esperamos, también podremos inaugurar el nuevo paseo comercial, la feria y el patio gastronómico de la Plaza Parque General San Martín. La naturaleza nos dio un golpe fuerte hace algunos meses, pero Monte está de pie”.