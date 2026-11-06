Cierre de la papelera: "Este es un golpe fuertísimo para Tornquist"

El cierre de la Papelera del Sur en Tornquist a dejado consternada a toda la población, ya que 160 personas pierden su puesto de trabajo en una localidad de 7500 habitantes. Mauro Herrada, dirigente del sindicato habló en Panorama por LU2 y dijo que intentarán agotar todas las posibilidades para evitar un final que parece sellado por la empresa.

"Somos 105 afiliados y calculamos que unos 55 laburan lo que son gente mensuales, jerárquicos, jefes y demás. Así que serán 160 puestos de trabajo directos que se pierden, después tenés obviamente gente que trabaja en seguridad, gente que trabaja en limpieza, empresas satélites que brindan servicio a la papelera, camioneros, bueno, es amplio el espectro", indicó Herrada

Papelera del Sur pertenece al grupo Zupan que es de Interpac Sociedad Anónima, que tiene su planta principal de producción de cartón en Tornquist desde hacer más de 50 años, El producto elaborado en la localidad es enviado a Buenos Aires donde se trabaja para la fabricación de envases diversos para productos de todo tipo.

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Según lo que indican las últimas informaciones, la empresa estaría importando de Brasil el cartón porque le sale más barato que fabricarlo en su propia fábrica y por dicho motivo se habría tomado la decisión del cierre.

"La explicación de la empresa es que la ecuación económica no da, que le conviene importar. Nosotros entendemos que la están haciendo desde Brasil o de otro lado, entonces eso hace que ellos allá en Buenos Aires sigan fabricando envases y pero no les conviene fabricarla acá, esa es la explicación", aseguró Herrada.

La papelera tiene varias décadas en la localidad y había sorteado varias situaciones de crisis con gobiernos que alentaban más la importación que la producción y siempre habían sostenido la operatividad, por este motivo y a un año de las elecciones presidenciales, la noticia causa sorpresa y estupor.

Según refieren los propios trabajadores, la empresa había realizado una gran inversión en el lugar en 2024, esperando por el repunte del consumo, situación que nunca llegó: "Nos parece raro que si la empresa sorteó, cuatro años de un gobierno con las políticas parecidas a este, el año que viene hay elecciones de vuelta, no se sabe qué puede llegar a pasar, pero se entiende que si aguantaron tanto, ¿por qué no aguantaron un año más, no es cierto?, dijo el dirigente.

"Hay empresas que piden un procedimiento preventivo de crisis, en el cual se solicita ayuda al Estado para decir, ché, tengo que sortear este problema, como una alternativa o no sé, pueden hablar con el sindicato, decir, muchachos, tenemos que bajarnos todo el sueldo para mantener la fuente de laburo... hay un montón de herramientas disponibles como para sortear una situación, y la decisión fue suspendernos durante tres años, una semana todos los meses y un día decir, ché, chau, cierro la planta", se lamentó.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino de oficio dada la gravedad de la situación y el impacto que tendrá en la población. En este sentido desde el sindicato indicaron que tratarán de buscar todas las alternativas posibles para mantener los puestos laborales:

"No sabemos qué puede pasar, si la empresa se va a presentar al requerimiento del ministerio, la verdad que no sabemos nada, pero nosotros vamos a ir. Estamos tratando de agotar todo tipo de instancias en la cual haya una luz de esperanza de que esto pueda llegar a cambiar", dijo el secretario gremial.

Desde el sindicato no descartan ninguna alternativa para que se pueda revertir la situación, incluso con el cambio de modalidad e la planta o del control de la misma, sobre todo porque se está afectando a un porcentaje muy grande de la población de manera directa o indirecta:

"Esto no es un golpe solamente para el trabajador papelero, es un golpe para todo el pueblo. Como decían en la introducción, somos 7.500 habitantes y 160 trabajadores se quedaron sin trabajo, y vos imagínate la repercusión en todo el pueblo. Nosotros como sindicato tenemos la responsabilidad, no solamente de los puestos de trabajo sino de lo que pueda llegar a pasar en el pueblo", finalizó Herrada.