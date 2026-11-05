Día de la Batalla de Carmen de Patagones: media sanción para incorporarlo al calendario escolar

La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto que propone incorporar al calendario escolar provincial el 7 de marzo como Día de la Batalla de Carmen de Patagones

La iniciativa de ley, de autoría de la senadora Nerina Neumann, es en reconocimiento a uno de los acontecimientos históricos más significativos para la identidad de la comunidad maragata.

La misma establece que la Dirección General de Cultura y Educación incorpore esta fecha al calendario escolar y promueva acciones educativas destinadas a recordar la gesta en la que el 7 de marzo de 1827 rechazaron el intento de invasión de una escuadra del Imperio del Brasil.

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“Queremos que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió, comprendan su importancia y puedan valorar el protagonismo que tuvieron los vecinos de esta comunidad en la defensa de nuestro territorio”, expresó Neumann.

La senadora provincial Nerina Neumann

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde deberá ser aprobado para convertirse en ley.

La iniciativa busca que una fecha profundamente arraigada en la memoria y las tradiciones de Carmen de Patagones tenga también un espacio de reconocimiento y enseñanza en las escuelas de toda la provincia. (agencia Patagones)