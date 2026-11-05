Cierre de la Papelera del Sur: la Provincia intervino y mañana buscará abrir una instancia de negociación

El cierre definitivo de Papelera del Sur, en Tornquist, sumó un nuevo capítulo, habida cuenta que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires decidió intervenir de oficio ante la gravedad de la situación y convocó a la empresa y a la organización sindical a una audiencia para este viernes.

La medida se tomó luego de que la cartera laboral conociera este jueves la decisión de la firma de finalizar sus operaciones y desvincular a la totalidad de su personal, sin que previamente se hubiera producido una comunicación formal entre las partes.

Como parte de la intervención, el organismo dispuso que el delegado regional se trasladara a Tornquist para relevar la situación y tomar contacto con los trabajadores y los representantes involucrados.

El encuentro previsto para mañana tendrá como objetivo abordar el escenario planteado y analizar las posibles instancias de actuación frente al conflicto.

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Tal como informó La Nueva., la empresa confirmó al sindicato que cerrará definitivamente su planta industrial debido a dificultades financieras y a la imposibilidad de competir con los productos importados.

La decisión afecta a unos 160 trabajadores; aproximadamente 110 están comprendidos dentro del convenio colectivo del sector papelero, mientras que otros 50 se desempeñan fuera de convenio.

El comunicado

Desde la cartera laboral bonaerense difundieron el siguiente comunicado:

"El Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso hoy la intervención de oficio ante el anuncio de la empresa Papelera del Sur, ubicada en el serrano distrito de Tornquist, de cerrar de manera definitiva la planta y la desvinculación de la totalidad de su personal.

La decisión se adoptó ante la falta de comunicación de las partes involucradas respecto del cierre de la empresa.

Frente a la gravedad de la situación conocida, la cartera laboral tomó intervención de oficio y dispuso que el delegado regional se constituyera en Tornquist para relevar la situación y tomar contacto con los trabajadores y las partes involucradas.

Como parte de las acciones, el Ministerio convocó a la empresa y a la organización sindical a una audiencia para mañana, con el objetivo de abordar la situación y analizar las instancias de actuación correspondientes".