Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En los últimos quince años, el sudoeste bonaerense se ha posicionado como el epicentro de la truficultura de nuestro país. Con aproximadamente 100 hectáreas implantadas (en distintas etapas de desarrollo), la región reúne a productores, servicios especializados y proyectos agroturísticos para configurar un clúster productivo único que, incluso, promete exportar el producto desde la Aeroestación Civil Comandante Espora.

Si bien se trata de una inversión relevante para una producción a largo plazo, donde conviven montes en producción con otros plantados hace unos cuatro años próximos a dar sus primeras trufas, no es poco el interés por sumarse a la actividad.

Más allá de este prólogo, lo cierto es que no existen muchos secretos: una vez en producción, la trufa es un producto de excelencia altamente demandado en todo el mundo y, por ende, de una rentabilidad significativa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El núcleo principal de esta actividad se encuentra en la localidad de Espartillar, en el distrito de Saavedra y a 165 kilómetros de Bahía Blanca por la ruta nacional 33, donde se concentran 50 hectáreas plantadas. Allí mismo, desde 2022 se celebra —en cada junio— la Fiesta de la Trufa Negra Argentina (Trufar), lo que ratifica la consolidación de la actividad en la zona.

Otro sitios de desarrollo —con menos de 10 hectáreas— son Pigüé y Colonia San Martín (Saavedra) y Tres Picos, en el partido de Tornquist, así como en Calderón, en cercanías de nuestra ciudad por la ex ruta nacional 3.

“No existe en el país una zona con estas características y cantidad de productores. Podemos hablar prácticamente de un clúster que incluye servicios periféricos como un vivero, acompañamiento técnico, desarrollo de la oferta turística mediante la recolección asistida con perros y una incipiente oferta exportadora”, sostiene el productor y desarrollador Faustino Terradas, de Trufalab.

Faustino Terradas, productor y desarrollador de proyectos de truficultura.

La principal fortaleza para la exportación radica en que la trufa negra es un producto fresco, de corta vida útil y que la Argentina la produce en el hemisferio sur. Este dato resulta clave, porque es en contraestación respecto de la temporada europea.

“Esta ventana comercial nos permite ingresar a los mercados del hemisferio norte, como Europa, los Estados Unidos y Asia, con poca competencia de la trufa europea, de donde históricamente proviene este producto”, indica Terradas, en diálogo con La Nueva.

Las trufas del sudoeste bonaerense ya han llegado a destinos diversos como los Estados Unidos, México, Brasil, Francia y España e, incluso, a puntos tan distantes como Japón y Taiwán, o algunos países nórdicos a través de socios comerciales en Francia. Justamente, el último punto se relaciona directamente con Bahía Blanca.

“La corta vida de la trufa exige envíos semanales y movimientos muy rápidos. Por su mayor volumen de tráfico, la vía habitual de salida es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sin embargo, el sudoeste bonaerense cuenta con la ventaja de tener el aeropuerto de Bahía Blanca”, añade.

“Hace aproximadamente dos años realizamos una experiencia piloto de exportación hacia Brasil haciendo la aduana y la verificación de Senasa en el puerto de Bahía Blanca y, luego, despachando la carga directamente por la aeroestación”, cuenta.

“La operación funcionó muy bien y las trufas llegaron a destino casi en el mismo tiempo que tardan en llegar a los restorans de Buenos Aires”, relata Terradas, quien es de Buenos Aires, hace 5 años que reside en Espartillar y es el responsable comercial de la firma Trufas del Nuevo Mundo.

“Está claro de que el objetivo a futuro es consolidar volumen entre varios productores para potenciar los despachos desde Bahía Blanca”, sostiene Terradas.

—¿Qué perfil tienen los nuevos productores?

—Hay una gran diversidad. La mayoría proviene del agro en general, ya que son ganaderos o agrícolas que buscan diversificar y destinan 5 o 10 hectáreas al cultivo. También observamos casos de reconversión desde la fruticultura en el Valle de Río Negro o la vitivinicultura en Mendoza, así como personas que alquilan su campo, pero quieren llevar adelante un emprendimiento propio que los involucre más.

—¿Qué superficie se requiere para plantear un proyecto exportador?

—Para estructurar una propuesta sólida se recomienda partir de un módulo de entre 5 y 10 hectáreas. Para la escala agropecuaria tradicional de nuestro país no es una superficie grande, lo que facilita la diversificación. Además, al ser un cultivo a largo plazo, genera arraigo local en los pueblos rurales, un fenómeno similar al ocurrido en Teruel, en España, donde la truficultura ayudó a fijar población en pueblos despoblados.

—¿De cuánto es la inversión inicial requerida?

—A grandes rasgos, la inversión inicial se sitúa en torno a los 20.000 dólares por hectárea. Esto contempla la instalación de un sistema de riego por microaspersión, la adquisición de los plantines micorrizados de alta calidad y la labor de encalado del suelo.

—¿Cuáles son las labores agronómicas clave?

—El encalado es un paso crítico en la provincia de Buenos Aires porque la trufa requiere suelos alcalinos, con un pH entre 7,5 y 8 para fructificar. Partimos habitualmente de suelos con un pH cercano a 6, por lo que ajustar la acidez representa una de las inversiones iniciales más importantes.

“En cuanto a maquinaria no se requiere equipamiento sofisticado: alcanza con un tractor, rastra de discos, desmalezadora y cincel. Los plantines iniciales miden unos 60 centímetros de parte aérea, por lo que las tareas iniciales no demandan podas complejas, sino recaudos frente a hormigas y liebres, manteniendo la atención constante sobre el cultivo”.

—¿Qué rendimientos se registran cuando la trufera entra en producción plena?

—Las primeras trufas comienzan a aparecer al cuarto año de la plantación, pero la trufera entra en producción comercial plena hacia los 10 años. Con riego y partiendo de plantines con un nivel de micorrización conocido de al menos 30 %, el rendimiento promedio proyectado en la provincia de Buenos Aires es de unos 40 kilogramos por hectárea.

—¿Y los precios de venta?

—En cuanto a valores de exportación, los valores oscilan entre los 400 y los 1.200 dólares por kilogramo según la temporada. En años promedio se ubican en torno a los U$S 400 kg y, en mejores campañas, alcanzan los U$S 600 kg, ofreciendo un rendimiento económico por hectárea muy competitivo.

—¿De qué manera impacta la biotecnología en la trufa?

—El objetivo central de nuestro proceso en vivero es garantizar que las raíces del árbol, sea roble o encina, no se contaminen con otros hongos competidores. Para eso cuidamos la planta desde la semilla (bellota) hasta su entrega definitiva al productor.

“Un requisito biotecnológico clave es que, a partir de plantines que certifiquen al menos un 30 % de micorrización efectiva en raíz con Tuber melanosporum, se puede garantizar el éxito de la trufera, acortar el ingreso a producción al cuarto año y lograr la meta proyectada de 40 kilos por hectárea al décimo año”.

—¿Qué tan determinante es la calidad del plantín inicial?

—Partir de un plantín saludable y con buen porcentaje de micorrización asegura mayores niveles de producción a futuro y evita perder años de trabajo.

Etapa de desarrollo de plantines en viveros.

“Además de contar con el primer laboratorio con asistencia digital aplicada al acompañamiento de plantaciones truferas en el país, tenemos un vivero especializado en plantas micorrizadas con Tuber melanosporum. Incluso, el porcentaje de micorrización de los plantines es analizado por un tercero, el Conicet–IMBIV, de acuerdo con los controles realizados sobre cada lote. La propuesta integra conocimiento técnico, análisis de información y seguimiento de los principales procesos productivos, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones durante las distintas etapas de una trufera”.

El turismo, algo más que otra alternativa

El desarrollo del turismo en torno a la producción de trufa negra en el sudoeste bonaerense se articula a través de las siguientes alternativas y oportunidades:

—Experiencias de búsqueda y recolección (caza de trufas) con perros: es el principal atractivo distintivo. Dado que la trufa es un hongo subterráneo que no puede verse a simple vista, las visitas turísticas se centran en acompañar a los perros adiestrados para descubrir el momento exacto en que indican la presencia del producto.

—Eventos y fiestas regionales: la realización de festividades temáticas, como la Fiesta de la Trufa Negra (Trufar) en la localidad de Espartillar, atrae visitantes a la zona y consolida la identidad del territorio como región productora.

—Explotación mixta (producción + servicios al visitante): la posibilidad de que los mismos establecimientos productores integren la comercialización de trufas con la prestación de servicios turísticos en la finca, utilizando el turismo como canal directo de promoción del cultivo.

—Dinamización de servicios y desarrollo local: el flujo de visitantes impulsa la demanda de servicios complementarios (gastronomía, alojamiento y transporte), lo que favorece el asentamiento de personas y la generación de empleo en los pueblos de la zona.