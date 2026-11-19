¿Quién tiene razón en la pareja? Carmen llega a Monte Hermoso para poner todo patas para arriba
Después de anunciar la presentación de Noelia Pace, Open Show suma una segunda propuesta a la temporada teatral de Monte Hermoso. El comediante Pablo Angeli llegará el 22 de Enero con “Catarsis con Carmen”, un espectáculo participativo que promete convertir los conflictos de pareja en una noche de carcajadas.
Las vacaciones también son una buena oportunidad para reírse de uno mismo, de la pareja y de esas pequeñas discusiones cotidianas que todos conocen. Y si hay alguien dispuesto a poner esos temas sobre la mesa sin ningún filtro, esa es Carmen, el personaje de Pablo Angeli que llegará este verano a Monte Hermoso.
La propuesta se llama “Catarsis con Carmen” y será la segunda confirmación de Open Show para la temporada de espectáculos 2027 en la ciudad balnearia. La función tendrá lugar el Viernes 22 de Enero a las 22 horas en el Centro Cultural de Monte Hermoso.
En este nuevo espectáculo, Carmen toma el control de una particular sesión de catarsis y conversa directamente con las parejas del público. La convivencia, las vacaciones, los celos, las tareas de la casa, las discusiones, la sexualidad y hasta la temida familia política se convierten en material para el humor.
Pero hay algo que hace especialmente atractiva a la propuesta: cada función es diferente. Las historias, las respuestas y las intervenciones de quienes están en la sala se incorporan al desarrollo del espectáculo, dando lugar a situaciones espontáneas e imprevisibles.
Con su lengua filosa y esa capacidad para decir en voz alta lo que muchos piensan pero pocos se animan, Carmen transforma los problemas de la vida cotidiana en una verdadera fiesta de risas.
La invitación es ideal para ir en pareja, con amigos o simplemente para disfrutar de una noche de humor durante las vacaciones. Después de todo, si convivir puede ser complicado, al menos que sea divertido.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com