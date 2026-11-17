El tradicional Café Miravalles será escenario este sábado de un homenaje a Atilio José «Lito» Fruet, una de las grandes figuras del básquetbol bahiense y argentino. La actividad se realizará desde las 19.30, en el establecimiento de avenida Cerri 777, y también celebrará los 15 años del Museo del Deporte.

La propuesta forma parte del ciclo «Un vermut con la historia», organizado por «Bahía Blanca No Olvida», bajo la dirección del escritor y gestor cultural José Valle.

Durante la jornada, Valle mantendrá una charla abierta con Claudio Velázquez e invitados especiales, en la que repasarán la trayectoria del Museo del Deporte, inaugurado en 2011, y el compromiso de Fruet con la institución hasta su fallecimiento. También se proyectarán imágenes de archivo y se compartirán anécdotas sobre la creación y el crecimiento del espacio.

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Uno de los momentos centrales será el descubrimiento de una plaqueta conmemorativa en reconocimiento al exjugador y su aporte a la cultura deportiva local.

Fruet fue una de las máximas figuras del básquetbol de la ciudad. Ídolo histórico de Olimpo, integró junto a Alberto Pedro Cabrera y José Ignacio De Lizaso una de las formaciones más recordadas de la época dorada de este deporte en Bahía Blanca. Además, fue ocho veces campeón con la selección bahiense, seis con la Provincia de Buenos Aires y representó a la Argentina en los mundiales de 1963 y 1967.

El cierre musical estará a cargo de Gaby, «La voz sensual del tango», quien ofrecerá un repertorio de música popular argentina.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y se realizará en el Café Miravalles, un espacio histórico ubicado frente a la Estación Sud, que a lo largo de su trayectoria recibió a figuras de la cultura y el deporte nacional.