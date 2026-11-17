Aguas Bonaerenses informa que se realizarán tareas programadas este miércoles y jueves en distintos puntos de la ciudad afectando el servicio de agua potable.

El miércoles se intervendrá la red de agua en Chile y Misiones, afectando el suministro a las personas usuarias de calle Chile entre Montevideo y Luiggi; y Misiones entre Chile y Berutti.

En tanto, el jueves se trabajará en Washington y Sócrates, afectando el suministro sobre calle Washington entre Castelar y Laínez; y sobre calle Sócrates entre Bermúdez y Escalada.

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Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de los sectores mencionados que realicen las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período se utilice el recurso sólo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.