ABSA realizará trabajos el miércoles y jueves en distintos sectores de la ciudad
Las intervenciones serán en el barrio Pedro Pico y Villa Mitre y afectará el suministro de agua potable.
Aguas Bonaerenses informa que se realizarán tareas programadas este miércoles y jueves en distintos puntos de la ciudad afectando el servicio de agua potable.
El miércoles se intervendrá la red de agua en Chile y Misiones, afectando el suministro a las personas usuarias de calle Chile entre Montevideo y Luiggi; y Misiones entre Chile y Berutti.
En tanto, el jueves se trabajará en Washington y Sócrates, afectando el suministro sobre calle Washington entre Castelar y Laínez; y sobre calle Sócrates entre Bermúdez y Escalada.
Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de los sectores mencionados que realicen las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período se utilice el recurso sólo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.
Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.