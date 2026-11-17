La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca detuvo a Manuel Josué Castillo, quien se encontraba prófugo de la Justicia desde hacía más de un año por un intento de homicidio ocurrido en la vía pública.

Fue en el marco de una investigación tramitada ante la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego.

La captura se concretó en inmediaciones de las calles Ángel Brunel y Neuquén, en momentos en que el imputado se disponía a retirar a su hijo de un establecimiento educativo.

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Castillo contaba con orden de captura vigente desde junio de 2025, luego de ausentarse del juicio oral y público que se desarrollaba en el Tribunal en lo Criminal Nº 1, tras haber sido reconocido por la víctima como el autor de los disparos.

Plan en común

Según la acusación fiscal, el ataque tuvo lugar el 15 de marzo de 2024, cuando Castillo, junto con Luis Hernán Molina, acordó un plan común para dar muerte a Maximiliano Andrés Diocades.

A tal fin, ambos se movilizaron a bordo de una motocicleta marca Honda conducida por Molina y detuvieron la marcha en Moreno, a pocos metros de su intersección con Almafuerte.

Allí descendió Castillo portando un arma de fuego, caminó hasta la esquina de la avenida Colón y Almafuerte -donde se encontraba Diocades- y efectuó al menos cuatro disparos dirigidos hacia la cabeza y el pecho de la víctima con intención homicida.

Uno de los proyectiles impactó en la pierna izquierda del damnificado, provocándole una herida con orificio de entrada y salida de carácter leve.

Ante la acumulación de transeúntes en el sector y el alejamiento de la víctima, Castillo regresó por calle Almafuerte, volvió a abordar el rodado junto a Molina y ambos se dieron a la fuga.

El otro fue condenado

A raíz de la incomparecencia de Castillo en junio de 2025, el debate oral fue suspendido respecto de su situación procesal.

Posteriormente, el 11 de julio de 2025, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó por unanimidad a Luis Hernán Molina a la pena de 3 años y 8 meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso.

En ese fallo, Molina fue hallado penalmente responsable como partícipe secundario del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y como autor de encubrimiento, ambos en concurso real.

Tras su detención, Castillo quedó a disposición de la Justicia para la continuidad del proceso en su contra.