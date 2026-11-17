La Policía realizó un allanamiento positivo que permitió recuperar la totalidad de los bienes hurtados de una vivienda y a su vez terminó con dos aprehendidos.

El operativo, por orden judicial, estuvo a cargo del personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Séptima y se dio en Lucero al 2.100, en el atardecer del lunes.

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De esa manera se aclaró una sustracción registrada el domingo, en perjuicio de un vecino de 36 años, que vive en Mallea al 1.500.

En medio del allanamiento los uniformados aprehendieron a Cristian Raúl Baranovzky (40) y Ornela Fabiana Ríos Núñez (35), quienes quedaron imputados "en los términos del artículo 153, inciso 3, del Código Procesal Penal, por el delito de hurto", según se informó desde la seccional.

A su vez se secuestraron los elementos sustraídos -un rollo de cable y herramientas varias- y las prendas de vestir de los presuntos autores, que se constataron a través del análisis de cámaras de seguridad.

Los aprehendidos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.