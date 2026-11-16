El Conservatorio de Música de Bahía Blanca abrió las inscripciones para ingresantes al ciclo lectivo 2027

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El Conservatorio de Música de Bahía Blanca, institución pública, estatal y gratuita, dedicada a la enseñanza musical abrió las inscripciones para ingresantes al ciclo lectivo 2027.

Dicha inscripción contempla distintas modalidades de ingreso, organizadas según la edad de los aspirantes:

● FOBA Niños: ingreso destinado a niños de 9 a 13 años.

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● FOBA Jóvenes y Adultos: destinado a aspirantes de 14 años en adelante.

Las personas interesadas deberán acercarse a la sede ubicada en calle Lamadrid 441, en los días y horarios establecidos para cada franja etaria, con la documentación requerida, que puede descargarse desde el sitio web institucional, en el apartado de Ingreso 2027: https://cbblanca-bue.infd.edu.ar/sitio/ingreso-2027/

También se encuentra disponible en el kiosco ubicado en Lamadrid 432.

Para conocer novedades, información y actividades institucionales, se invita a seguir las redes sociales del Conservatorio en Instagram: @conserbb, y a sumarse al canal de WhatsApp institucional https://whatsapp.com/channel/0029VbDEW0DIiRottKlS2Z2I