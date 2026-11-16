Un sector del macrocentro verá afectado el servicio de agua este martes, por trabajos de ABSA
Las tareas se realizarán en el marco de la obra de recambios de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas.
La empresa Aguas Bonaerenses informó que este martes llevará adelante tareas en la intersección de las calles Juan Molina y Vieytes, afectándose el suministro para los usuarios ubicados en calle Vieytes desde Holdich hasta Charlone y los de Juan Molina-Salta entre Vieytes y Zelarrayán.
Los trabajos se realizarán en el marco de la obra de recambios de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas.
Por esta razón, ABSA solicita a las personas usuarias de los sectores mencionados que realicen las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período se utilice el recurso solo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.
Además, recordó que ante dificultades en el servicio, cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.