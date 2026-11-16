Empezarán a cobrar el estacionamiento en el aeropuerto y en la terminal de ómnibus

El Concejo deliberante aprobó por unanimidad la incorporación de los estacionamientos del Aeropuerto Comandante Espora y Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís al sistema medido y pago.

La iniciativa se trató el viernes pasado en Sarmiento 12 y obtuvo el visto bueno de todos los bloques. Una vez que el Municipio la promulgue se empezará a cobrar por detenerse en esos espacios por más de 15 minutos.

Los valores establecidos en el proyecto determinan que por estacionar una hora se pagarán 5.000 pesos, por hacerlo durante todo el día 30.000 pesos y por 3 días 90.000 pesos.

La semana entera tendrá un costo de 210.000 pesos, la quincena 420.000 pesos y el mes una suma total de 900.000 pesos.

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Al mismo tiempo se establece los aumentos se aplicarán de manera automática cada vez que suba el parquímetro y que los empleados municipales que se desempeñan en esos lugares no tendrán que abonar.

Además dispone la creación de dos estacionamiento para motos, prioridad para personas con discapacidad y embarazadas y un sector para vehículos de emergencia.

La decisión de avanzar en ese sentido fue la gran cantidad de autos y camionetas que suelen ocupar los espacios durante semanas e incluso meses.

En ese sentido el Municipio pretendía concesionar el estacionamiento del aeropuerto y convocó a una licitación que quedó desierta, ya que no hubo interesados en la explotación del lugar.