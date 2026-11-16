Fútbol y escándalo: de qué se acusa a los 7 futbolistas de La Pampa aprehendidos

Vestidos como terminaron el partido, los futbolistas visitantes ingresaron en la comisaría Tercera. Foto: captura de video.

Luego del lamentable final del partido por el Regional Amateur en Ingeniero White, que derivó en la clasificación de Huracán, un total de 7 futbolistas de Ferro de General Pico fueron aprehendidos por la Policía tras los incidentes en campo de juego y vestuarios.

Una vez superada la situación más caliente de la noche, la delegación pampeana fue trasladada en su conjunto, a bordo del micro, a la comisaría Tercera y los jugadores descendieron tal como habían disputado el encuentro que terminó con la victoria del conjunto local por 5 a 1.

En condición de aprehendidos quedaron Lucas Leonel Lucero (26), Néstor Nicolás Trecco (37), Gonzalo Fausto Soria (23), Nicolás Camerlingkx (33), Marcos Darío Quiroz (35), Esteban Camerlingkx (31) y Joaquín Sequeira (24). Y también el colaborador "verde" Pablo Emilio Molina (49).

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Los 8 están imputados, según el caso, por agredir a los árbitros y a una mujer policía, por atentado y resistencia a la autoridad y daños en los vestuarios del estadio Bruno Lentini, así como infracción al artículo 10 de la ley 11.929.

Dicho artículo de la "Ley del Deporte" sanciona con 15 a 30 días de arresto y/o prohibición de concurrencia de 6 a 20 fechas a quien, en forma ocasional o sistemática, provocare disturbios, incitare a la riña, insultare o amenazare a terceros, o de cualquier modo afecte o turbare el normal desarrollo de un espectáculo deportivo. Las penas se incrementarán en un tercio cuando los hechos se desarrollen en grupo de tres o más personas.

Los jueces que llevaron la peor parte, todos oriundos de Tandil, son Lautaro Paletta, Mauro Echarren y Mauro Cejas, mientras que la oficial Mariela Medrano terminó con un golpe en la cabeza provocado por un elemento contundente.

Luego de pasar la noche en la comisaría portuaria, los jugadores y el auxiliar piquenses fueron trasladados esta mañana a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, fiscalía que interviene de manera conjunta con el Juzgado en lo Correccional Nº 4.

Mientras tanto los árbitros fueron derivados a un centro asistencial para marcar el grado de las lesiones, que debe constar en el respectivo informe, del cual se giraron actuaciones a la APREVIDE.

Se cree que los futbolistas serán liberados en el transcurso del día, aunque seguirán sometidos al proceso judicial.