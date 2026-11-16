Huracán de los milagros: dio vuelta la serie y goleó 5-1 a Ferro de Pico antes del “escándalo”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Si este equipo tiene una virtud, es que nunca deja de creer, le rezamos a todos los santos y dimos vuelta una serie increíble, épica, algo que nunca me tocó vivir en mi carrera como entrenador”.

Elijo el testimonio de Mauro Brunelli, DT de Huracán, para atar el primer cabo de una noche agitada y que terminó con el plantel de Ferro de General Pico demorado en la comisaría tercera de Ingeniero White, a donde se le tomó declaración a cada uno de los integrantes de la comitiva antes de su regreso a la ciudad del norte pampeano.

Con todo lo que sucedió, la crónica se puede extender hasta límites inimaginables, aunque antes de alejarme de lo futbolístico para tener que referirme a “lo otro”, prefiero hacer base en el punto neurálgico de la situación: el milagro. El “Globito” necesitaba dar vuelta el 0-3 de la ida de la semi, y fue al frente descuidando la retaguardia y retrocediendo varias veces a los tropezones, pero lo logró: 5-1 al verde piquense en el cotejo de vuelta y clasificación a la final (ante Racing de Olavarría) de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Regional Amateur.

Con una postura “asesina” desde el comienzo, el dueño de casa eligió el mismo dibujo de siempre: 4-1-3-2, pero con la línea de los tres volantes adelantados (Cerato, Linares y Seisdedos) casi pegados a los atacantes: Brian Scalco y Agudiak.

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El del bule apretó los dientes y encaró a una defensa que tenía a Barrera de 4 y a Pared de segundo central. No le importó, agachó la cabeza y lo llevó por delante con una personalidad de equipo grande.

Igual, el visitante, una formación hombruna, con oficio y ligera para conectar sus elogiables ideas entre las líneas, no se metió atrás, aunque cometió el error de involucrarse en el ritmo frenético que propuso su rival. Cambió ataque por ataque y no le fue bien, por lo menos en los primeros minutos.

A los 10, Brian Scalco punteó un balón hacia el costado y Sain se lo llevó puesto. El capitán del huésped se dio cuenta de que en vez de darle a la pelota rechazó al hombre y ni amagó a ir a protestar cuando el árbitro Lautaro Paletta sancionó el penal. Navarro no falló con tiro cruzado, 1-0 y a soñar.

Huracán arriesgó su físico y su fe en todo momento y esa devoción por el segundo gol lo hizo quedar “regalado” a las contras del adversario. Por eso su alma estuvo a punto de romperse caminando por un precipicio al que sabía que se iba a exponer.

Los centros fueron puñales y las apariciones de Navarro por izquierda hicieron temblar al foráneo, que jamás “planchó” el cotejo ni fue inteligente a la hora de ir al roce o al choque con los jugadores locales. Después de un planchazo a Gian Rossi, el 11 (Piccinini) fue amonestado, y tras cartón fue abajo contra el tobillo de Navarro para la segunda amarilla y la roja. ¿Apresurada alguna de las dos? La segunda puede ser, pero el punta verdolaga no pensó ni midió la temperatura con la que se estaba desarrollando el encuentro.

Con uno menos, Musarella, el mejor de Ferro, un volante con nivel de Federal A, construyó un jugadón desde la derecha hacia el medio, definió exquisito por encima de Salvarezza y el 1-1 no llamó la atención.

Aunque un centro de Scalco y un cabezazo de arremetida de Navarro hizo reaccionar al “Cangrejo”, que se fue al entretiempo 2-1 y con la necesidad de meter dos más para forzar los penales.

Vuelvo a repetir, Huracán hizo equilibrio en el precipicio, pero no se cayó, y el hecho de seguir con vida lo fortaleció.

Tras la expulsión, Ferro se paró con un 4-4-1, pero hubo un detalle que llamó la atención. Para el segundo tiempo no entró el mejor, Musarella, y la pregunta fue: ¿lesión o cambio táctico? Con el lío del final me olvidé de averiguarlo, aunque sin el 10 fue el final anunciado de los dirigidos por Carlos Lovera.

El sintético le estaba “comiendo” las piernas al elenco pampeano, que cedió bola y terreno y se refugió pensando en que podía esquivar las balas y las esquirlas. Huracán pisó el acelerador a fondo y llevó el velocímetro “a lo que dé”.

Centro desde todos los frentes, pelota que era despejada volvía enseguida y el 3-1 no tardó en llegar tras un cabezazo de Linares que se coló en un ángulo.

Hasta ahí todo bien. El árbitro, perezoso para mostrar la amarilla y calmar a las fieras, cobraba para uno y otro lado y nadie protestaba. En el local, Robles reemplazó a Rossi y los Brunelli-boys se pararon con un 3-1-3-3.

Sequeira mantenía con aire a sus compañeros y Agudiak le marcaba a Navarro donde se la tenía que tirar. El capitán lo buscó con un teledirigido a media altura y el “Toro” gritó el 4-1.

Para esto, habían pasado un tiro en el travesaño de Cerato, uno en el caño vertical de Seisdedos y otro en el horizontal de Navarro.

El pito, que muchas veces dejó jugar a Huracán con balón en movimiento y eso exasperó los ánimos ajenos, adicionó 6 minutos y cuando habían transcurrido 3, otra vez Agudiak (de cabeza), desde mi perspectiva en posición adelantada, aunque me gustaría verlo por TV, la mandó al fondo de la red. Pasaba el “Globo”, no había penales.

Sequeira salió corriendo hacia la posición del asistente N° 2, Mauro Cejas, entraron los suplentes y todo terminó en escándalo. Los jugadores de Ferro persiguieron a la terna arbitral a lo largo del campo de juego, Paletta y el línea 1 (Mauro Echarren) escaparon hacia zona de vestuarios y a Cejas lo pudieron rodear y agredir (no vi golpes de puño pero si varios empujones y manotazos) contra el alambrado de calle Del Solier, hasta que zafó con ayuda policial y lo metieron a camarines.

Una oficial de policía terminó con el cuero cabelludo cortado (la atendió la ambulancia) y los futbolistas de Ferro entraron al vestuario y rompieron sillas, butacas, la camilla, un espejo y las duchas.

A causa de los destrozos fueron demorados por la policía y la terna arbitral le avisó a los dirigentes huracanenses (no había público porque se jugó a puertas cerradas) que iban a hacer la denuncia penal correspondiente a la comisaría más cercana. Según el parte policial, "por atentado, resistencia a la autoridad, lesiones, daños y por infringir el artículo 10 de la ley 11.929", fueron "aprendidos 7 futbolistas de Ferro y un colaborador", actuando UFIJ 15 y Juzgado Correccional N° 4 DJBB labrándose las actas correspondientes.

¿Qué quiere que le diga? Si hubo un error arbitral, fue en el quinto gol, en la posición indebida de Agudiak, pero antes el cometido del principal y sus asistentes no estuvo ni cerca de ser tendensioso o escandáloso, tal como dicen los integrantes del conjunto de Pico. El partido lo ganó Huracán, a puro garra y corazón, pero también lo perdió Ferro, que permitió que el rival lo pase literalmente por encima.

Ahhh… Me olvidaba: el referí dio por terminado el cotejo, con el resultado 5-1 en planilla, llenando el casillero de observaciones y aclarando que iba informe adjunto sobre lo que sucedió al final y las agresiones que sufrió él y sus asistentes.

La síntesis

Huracán 5 (4-1-3-2)

Salvarezza 6

Mayo 6

Reynoso 6

Rossi 6

NAVARRO (c) 9

Zabala 6

Cerato 5

Linares 7

Seisdedos 7

Scalco 7

Agudiak 8

DT: Mauro Brunelli

Ferro de Pico 1 (4-1-3-2)

Sequeira 5

Barrera 4

Sain (c) 5

Pared 5

Fernández 5

N. Camerlingkx 4

Mussarella 7

F. Suárez 6

Lucero 4

Meynier 5

Piccinini 3

DT: Carlos Lovera

PT. Goles de Navarro (H), de penal, a los 11m.; Musarella (F), a los 45m. y Navarro (H), a los 47m. A los 23m. fue expulsado Piccinini (F).

ST. Goles de Linares (H), a los 16m. y Agudiak (H), a los 41 y 48m.

Cambios. 68m. Robles (6) por Rossi, 74m. Segovia por Mayo y 89m. E. Lischeske por Zabala, en Huracán; 45m. Soria (3) por Musarella, 63m. Quiroz (4) por Berrera y E. Camerlingkx y 88m. Trecco por Soria, en Ferro.

Amonestados. Mayo (24m.), en Huracán; Piccinini (14 y 23m.), en Ferro.

Arbitro. Lautaro Paletta (5).

Cancha. Huracán.