Dos personas sufrieron heridas por un choque en la rotonda de Grünbein

Dos personas sufrieron heridas esta mañana como consecuencia de un choque entre dos automóviles ocurrido en la zona de la rotonda de Grünbein, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que el siniestro se produjo alrededor de las 10, cuando por causas que se tratan de establecer se produjo la colisión de un Renault Gordini de colección, que viajaba en dirección a Monte Hermoso, y una Chevrolet Spin, que ingresaba a nuestra ciudad.

Un hombre de 67 años y una mujer de 62, quienes se movilizaban en el primero de los rodados involucrados, resultaron lesionados y fueron derivados a los hospitales Municipal e Italiano en ambulancias del servicio de emergencias Siempre.

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En tanto, el conductor del otro vehículo, de 53, se encuentra ileso y fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Ingeniero White, la guardia de Defensa Civil, inspectores de Tránsito y personal policial.

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