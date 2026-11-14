Un canal en Cerri para evitar inundaciones

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 68 años, en noviembre de 1958, se realizó la construcción de un canal aliviador en la localidad de General Daniel Cerri, buscando conjurar el peligro de las inundaciones.

Siete años habían transcurrido de la construcción del canal Maldonado, obra que, según se mencionó, “terminó con la temible amenaza del desbordamiento del arroyo Napostá, principalmente para los barrios de La Falda, Tiro Federal y Villa Mitre”.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que lluvias importantes generaran inundaciones en Cerri, como consecuencia de las crecidas de otro arroyo, el Sauce Chico.

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Fue entonces que se buscó dar respuesta a esa situación, considerando la propia municipalidad alternativas que favorecieran el escurrimiento del agua.

Hubo varias sugerencias hasta que con la activa participación del delegado municipal, Antonio Cabrera, del intendente, Haroldo Casanova, del secretario de Obras Públicas Víctor Puente, y del ingeniero Macarrone, se encontrara “la fórmula para que ese peligro desapareciera totalmente”.

En apenas 20 días de trabajo se construyó un canal de 50 centímetros de profundidad, 1.600 metros de largo y 10 de ancho, el cual servía para desviar las aguas excedentes del Sauce Chico hacia el mar. “Con esta obra queda cercenada la gran preocupación para la población de Cerri. El canal toma el agua del arroyo en el lugar conocido como Cuatrero Viejo y atraviesa campos de la compañía Sansinena hasta llegar al mar”, se detalló.

Para la obra se utilizó una máquina Champion Caterpillar, manejada con personal municipal, la cual también realizó terraplenes para dificultar los desbordamientos. “Con el canal de desvío se prevé la desaparición del peligro”. El 7 de marzo de 2025 nada de eso fue suficiente.