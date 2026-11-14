Dos tragedias y la fragilidad vida en su máxima expresión

Dos hechos ocurridos con pocas horas de diferencia, los primeros días de este mes, conmovieron al mundo por sus formas y consecuencias.

El primero de noviembre un avión privado se precipitó a tierra en Palm Beach, Florida, cobrando la vida de siete pasajeros y dos tripulantes.

Los audios dando cuenta del diálogo final entre el piloto y el copiloto de la nave con el operador del aeropuerto reflejaron un momento que sobrecoge e impacta.

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Minutos antes de estrellarse, el piloto hablaba con tranquilidad, dando cuenta de cierta turbulencia y el aviso de ascender, buscando mejores condiciones del vuelo.

Poco después esa situación cambió de manera radical, el avión entró en picada, completamente fuera de control, aumentando su velocidad y dando a los pilotos la certeza de un impacto.

La nave y sus ocupantes se volatizaron, desaparecieron, sólo quedó el gran pozo. No había más que fuego y silencio.

El 3 de noviembre, en Tenerife, España, el futbolista Jesús de Miguel, de 30 años de edad, jugador del FC Andorra, comenzaba su carrera metros antes de pasar al campo contrario, con la mirada puesta en una pelota que iba por encima de su cabeza.

Era la última jugada del partido, un contrataque. Nunca vio que el arquero rival había salido a cortar la jugada. No pudo ensayar defensa alguna, el choque con la rodilla del portero fue fatal.

Han explicado los especialistas que hay un único momento, segundos, en que un golpe fuerte en el corazón puede desestabilizarlo. Es una rareza. Eso pasó. Jesús de María entró en paro y murió horas después.

Cada caso tiende su investigación, sus consecuencias y acciones para que sea más difícil que se repitan. En ambos ha quedado en claro lo inesperada que puede ser la muerte y la importancia de valorar cada minuto de vida.

“Se nos acaba el tiempo”, gritó la copiloto del avión, consciente del momento. Una frase que nos alcanza a todos, un golpe de realidad.