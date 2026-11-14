Una multitud de vecinos acompañó la inauguración de la capilla San José Obrero

La capilla San José Obrero tiene una historia que la distingue de cualquier otro edificio del bulevar de Ingeniero White. Antes de convertirse en un punto de referencia para los vecinos, fue trasladada íntegramente desde su ubicación original, en una operación singular que incluyó ruedas, ejes y un camión para llevarla hasta su nuevo destino.

La historia comenzó en 1913, cuando se levantó una construcción de madera y chapa por el Ejército de Salvación en la zona de Guillermo Torres y Cárrega. Allí funcionó inicialmente como sede de Mission to Seamen (Misión para los hombres de mar), una organización cristiana internacional dedicada a brindar asistencia práctica, emocional y espiritual a las tripulaciones de los barcos en distintos puertos del mundo.

Con el paso del tiempo, el edificio quedó en desuso y fue adquirido por vecinos de Ingeniero White, quienes encontraron en aquella construcción la posibilidad de contar con un espacio destinado al culto católico.

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Pero su historia todavía tenía reservado un capítulo extraordinario.

Entre 1966 y 1967 se decidió trasladar el edificio hasta el bulevar. En lugar de desarmarlo y volver a construirlo en otro lugar, se optó por una alternativa mucho más compleja, que fue colocarlo sobre varios ejes con ruedas y llevarlo lentamente hasta su nuevo emplazamiento.

La mudanza fue todo un acontecimiento para la comunidad.

Uno de los interrogantes que todavía rodean aquella historia es si la construcción logró atravesar los puentes de La Niña. Algunos sostienen que el recorrido fue posible gracias a un camión que tiró de la estructura.

De acuerdo con los testimonios recogidos, Antonio Fontán y Pedro Zubini estuvieron a cargo de conducir el vehículo que permitió completar el traslado.

Finalmente, el edificio llegó al bulevar, donde fue destinado a la advocación de San José Obrero, cuya celebración se realiza cada 1 de mayo.

Una inauguración que convocó a toda la comunidad

La bendición de la capilla, a fines de 1967, fue mucho más que una ceremonia religiosa. Se transformó en un acontecimiento social para Ingeniero White, con una importante concurrencia de vecinos que acompañaron la concreción de un proyecto que había demandado años de esfuerzo.

Una publicación de la época del diario La Nueva Provincia permite reconstruir algunos detalles de aquella jornada. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Germiniano Esorto, y contó con la invitación a autoridades civiles, eclesiásticas y militares.

Entre los padrinos del templo figuraron el entonces intendente de Bahía Blanca, doctor Luis María Esandi, y su esposa, Marta Calzetta; el doctor Alberto Marseillán y Julieta Olaciregui; el ingeniero Alberto Compiano y Elena Cristiani; Enrique Carbajo e Ida Mosconi; y el delegado municipal de Ingeniero White, Roberto Martellini, junto con Alcira Somoza.

También fueron mencionados María del Carmen D. de Morán Obiol, Elena L. de Serrangelli, Marta Bermúdez, Nemesio Sánchez y Eduardo Freije.

La celebración tenía previsto continuar con la participación de la Banda del Batallón de Exploradores de Don Bosco. Luego se serviría un vino de honor en el Dispensario San José Obrero, donde Ida Mosconi de Carbajo, presidenta de la comisión impulsora, haría uso de la palabra para referirse al significado del acontecimiento y al trabajo realizado.

Los niños asistentes también tendrían su momento especial, habida cuenta que recibirían golosinas.

La documentación refleja el carácter colectivo de aquella obra, concretada con el esfuerzo de una comisión y la colaboración de vecinos de Ingeniero White y Bahía Blanca.

Un patrimonio del bulevar

Con el paso de los años, la capilla se convirtió en mucho más que un lugar de encuentro religioso. Su historia, su construcción original y la particular manera en que llegó al bulevar le otorgaron un valor patrimonial especial.

El edificio es considerado un testimonio de la arquitectura institucional de la época del primer puerto, realizado con métodos propios de las construcciones domésticas.

Su conservación representa también una forma de preservar la memoria colectiva de Ingeniero White. Detrás de sus paredes de madera y chapa hay una historia de vecinos que decidieron rescatar una construcción, trasladarla entera y darle una nueva vida.

Una capilla que cambió de lugar, cruzó las vías y encontró en el bulevar un nuevo hogar, acompañada desde sus primeros días por una comunidad que la hizo propia.

La reconstrucción de esta historia fue posible gracias al material documental y fotográfico aportado por el Museo del Puerto de Ingeniero White, que permitió recuperar detalles de los orígenes, el traslado y la inauguración de la capilla San José Obrero.

Ubicada en Canning 3368, la capilla San José Obrero pertenece a la tradición católica y está consagrada al patrono de los trabajadores, cuya festividad se celebra cada 1 de mayo. Su historia y su identidad están estrechamente vinculadas con las familias obreras de Ingeniero White y con la vida comunitaria del bulevar.

Además de las celebraciones religiosas, el templo fue un espacio de encuentro y acompañamiento para los vecinos, donde se realizaban bautismos, casamientos, primeras comuniones y otras ceremonias vinculadas con la vida de los feligreses. Su carácter íntimo y barrial le otorgó una identidad particular dentro de los espacios de culto de la ciudad.

Su vínculo con el mundo del trabajo, su historia centenaria y el compromiso de los vecinos explican por qué la capilla San José Obrero es un patrimonio de Ingeniero White.