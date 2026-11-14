En el primer año del nuevo sistema penal federal se iniciaron 223 causas, 8 de cada 10 por drogas

El 79% de las 223 causas tiene relación con el narcotráfico.

En su primer año de funcionamiento, el sistema acusatorio establecido por el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) recibió en el distrito de Bahía Blanca 223 causas.

El 79% de los casos se vincula con el narcotráfico y ninguno de ellos llegó a juicio, según un informe de la Cámara Federal de Casación Penal, que abarca desde el 29 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre pasado.

Del total de investigaciones, 178 provinieron de la subsede de Santa Rosa y 45 de Bahía, en tanto que casi 8 de cada 10 son por infracción a la ley de estupefacientes (177 casos).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al cierre del período analizado, 171 expedientes seguían en trámite y 52 ya están resueltos. La Fiscalía federal bahiense formalizó la investigación en 62 ocasiones.

Alta tasa de audiencias

Ante los jueces de Garantías se programaron 425 audiencias y se realizaron 406, es decir el 95,5%, mientras que las 19 restantes se cancelaron o se reprogramaron.

En promedio duraron unos 21 minutos, aunque las de formalización de la investigación se extendieron casi una hora (56 minutos).

Revisión rápida

La Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, que actúa como tribunal de revisión, recibió 33 casos y resolvió 29, de los cuales 25 tuvieron resolución en dos semanas o menos, y sólo uno tardó más de 28 días (41).

De las 24 audiencias previstas, se hicieron 20 y cuatro se frustraron (16,7%).

Ejecución de penas

Hay 12 legajos de Ejecución Penal nuevos en trámite, con cinco audiencias hechas, además de 259 legajos de Santa Rosa que se iniciaron con el CPPF viejo, pero desde diciembre de 2025 se tramitan bajo el sistema acusatorio y adversarial.

Por ellos hubo 25 audiencias agendadas y 22 realizadas (88%).

El informe fue elaborado por la Dirección de Informática Jurídica de la Oficina Judicial de la Casación, con datos de la Oficina Judicial de la Cámara Federal bahiense.