Buscan a un hombre que se fue de su casa hace casi dos semanas

Desde la comisaría Cuarta pidieron colaboración para dar con el paradero de Walter Ramón Oyarzo, de 36 años, de quien no se tienen novedades desde hace más de 10 días.

El hombre se retiró de su domicilio, en Balboa 2950, el 1 de noviembre pasado, sobre las 13, y no se tuvieron novedades sobre su destino.

Según la denuncia formulada en la comisaría Cuarta, Oyarzo vestía pantalón de jean azul con roturas, remera manga corta negra y zapatillas marrones.

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Mide 1.70 aproximadamente, es de contextura delgada, cabellos cortos castaño claro, tez trigueña y ojos marrones claros. Como signo particular, presenta un tatuaje en el hombro izquierdo y piercing en ambas orejas.

Cualquier información al respecto deberá ser suministrada a los teléfonos (0291) 4820826, 4816498 o al 911.