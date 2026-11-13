Se cayó un árbol y aplastó un auto en Moreno al 200

Un auto marca Nissan estacionado en calle Moreno al 200 resultó aplastado en su parte trasera por la caída de un árbol, poco antes de las 9 de la mañana de hoy.

Pese a que las primeras versiones indicaban la posibilidad de la caída debido al viento y las condiciones climáticas en general, al parecer el ejemplar se derrumbó porque un camión que circulaba por el sector enganchó las ramas con la parte alta.

A su vez, el árbol tenía las raíces en muy mal estado, indicaron fuentes oficiales al servicio informativo de LU2.

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Por este motivo se cortó provisoriamente el tránsito en esa cuadra, aunque para las 9.25 ya se había liberado la circulación. En el lugar trabajaron Defensa Civil y la Dirección de Parques Municipales.