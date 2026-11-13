Detuvieron en Médanos a uno de los prófugos de la persecución de ayer

El personal de la Comisaría de Médanos detuvo en la madrugada de este viernes a uno de los prófugos que había participado de la persecución en las calles bahienses este jueves por la tarde.

Las fuerzas de seguridad, en un operativo de rastrillaje, pudieron dar con uno de los dos integrantes de la banda que había huido en el Peugeot 308 desde el centro de nuestra ciudad, hacia la ruta 22, donde dejaron abandonado el automóvil luego de que éste reventara uno de sus neumáticos.

Con un amplio despliegue, los uniformados detuvieron a Maximiliano Emanuel Núñez de 22 años de edad, oriundo también de la ciudad de Córdoba, como el primer aprehendido (Isaac Uriel Castagna) y también con un amplio prontuario por robos a la propiedad entre ellos los cometidos en el barrio Patagonia de nuestra localidad.

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Intervienen la UFIJ Nro. 15, y la UFIJ NRO.01 ambas de nuestra ciudad.