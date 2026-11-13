Una persecución en el centro de la ciudad culminó con un detenido y un auto secuestrado

Un amplio operativo policial que involucró la participación del Destacamento Patagonia, UPPL y Comando Patrulla, terminó con la aprehensión de un delincuente que estaría involucrado en varios robos en barrio Patagonia, un automóvil retenido y una persecución cinematográfica en las calles de la ciudad.

Todo inició con la identificación de un auto que estuvo involucrado en varios robos en el barrio Patagonia, a raíz de ello, se iniciaron tareas investigativas que llevaron a un operativo para intentar detener a los delincuentes relacionados con el vehículo.

Cuando se intentó detener a los mismos, estos emprendieron la fuga en calle San Martín al 600, lugar en el que el CeUM había localizado el Peugeot 308 color bordó. En la huida, intentando evadir al personal policial, atropellaron a un hombre que circulaba en moto en calle Santa Fe y Donado, produciéndole al conductor de la misma heridas leves.

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Los delincuentes lograron salir de la ciudad pasando semáforos en rojo y tomando dirección a ruta nacional 22. A la altura del paraje La Mascota, los delincuentes dejaron abandonado el automóvil el cual fue secuestrado.

Al iniciar el operativo cerrojo, en calle Villarino y Brown uno de los que se fugaban se bajó del Peugeot para huir a pie, siendo perseguido por al menos seis cuadras por personal policial. Logrando detenerlo en calle O´highins y Darregueira.

Este fue identificado como Isaac Uriel Castagna de 21 años de edad, quien registraba un pedido de detención y captura, dispuesto por la fiscalía de instrucción del distrito judicial 3 de la ciudad de Córdoba, por delitos de hurto calificados y robos reiterados. Por estas horas, se trabaja en conjunto con el CeUM ya q no se descarta que los mismos sean autores de más hechos modalidad escruche en los barrios Patagonia Palihue y Altos de la Bahía.