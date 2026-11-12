Cayeron tres hombres en un operativo antidrogas

Tres hombres fueron aprehendidos este jueves durante un allanamiento realizado en una vivienda de La Niña 600, en el barrio Evita, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los aprehendidos fueron identificados como Javier Antón, de 29 años; Brandon Emanuel Gómez (27) y Juan Edgardo Caballín (35). Los tres residían en el domicilio allanado.

Durante el registro del inmueble, se encontraron y secuestraron un trozo compacto de marihuana de 48 gramos, una balanza de precisión y distintos elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de la sustancia. Además, se incautaron cuatro municiones calibre 22.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El procedimiento se concretó alrededor de las 18.30 y estuvo a cargo de efectivos del GTO, con la colaboración de personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca.

Interviene el Juzgado de Garantías N° 2, a solicitud de la UFIJ N° 7.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la UFIJ N° 19, que interviene en las actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.