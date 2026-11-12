Alerta naranja: suspendieron las clases presenciales para este viernes en Bahía y la región

Por el alerta naranja emitido desde el Servicio Meteorológico Nacional, las escuelas de Bahía Blanca y de los distritos que integran la Región Educativa 22 no tendrán actividad presencial durante este viernes 13 de noviembre.

La disposición fue adoptada por las autoridades educativas frente al escenario meteorológico previsto para la jornada.

La resolución comprende a todas las instituciones de los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada, según informaron desde la Jefatura Regional de Educación.

Para fundamentar la decisión, las autoridades tuvieron en cuenta los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipan condiciones de inestabilidad con tormentas fuertes, precipitaciones intensas, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo.

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El criterio adoptado apunta a reducir la exposición de la comunidad educativa ante eventuales complicaciones que puedan ocasionar los fenómenos meteorológicos.

En ese sentido, el comunicado menciona expresamente la protección de estudiantes, docentes, auxiliares y trabajadores de los establecimientos.

La disposición lleva las firmas de los inspectores jefes regionales de Educación de gestión privada, Esteban Godia, y de gestión estatal, Claudio Raúl Martini.

Además, se solicitó a los equipos directivos que comuniquen la suspensión a las familias y al personal mediante los canales institucionales habituales.